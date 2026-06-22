Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης

Ο δημιουργός του Θεάτρου ΠΚ στον Νέο Κόσμο άφησε το στίγμα του στο θέατρο και την τηλεόραση, συμμετέχοντας στις σειρές «Άγριες Μέλισσες», «Ηλέκτρα» και «Το Κόκκινο Ποτάμι»

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
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  • Ο Παύλος Κουρτίδης, ηθοποιός, σκηνοθέτης και χορογράφος, πέθανε προκαλώντας θλίψη στον χώρο του πολιτισμού.
  • Ήταν δημιουργός του Θεάτρου ΠΚ στον Νέο Κόσμο, που φιλοξενούσε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις.
  • Έγινε ευρύτερα γνωστός τηλεοπτικά μέσα από σειρές όπως οι «Άγριες Μέλισσες», «Ηλέκτρα» και «Το Κόκκινο Ποτάμι».
  • Η απώλειά του αφήνει σημαντικό κενό στον καλλιτεχνικό χώρο και η ταφή του θα γίνει στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
  • Την είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του φίλου και συνεργάτη του.
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Θλίψη προκάλεσε στον χώρο του πολιτισμού η είδηση του θανάτου του Παύλου Κουρτίδη, ηθοποιού, σκηνοθέτη, χορογράφου και δημιουργού του Θεάτρου ΠΚ στον Νέο Κόσμο.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του αγαπημένου φίλου και συνεργάτη.

Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 21 Ιουνίου έπειτα από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια.

Ο Παύλος Κουρτίδης υπήρξε μια πολυσχιδής προσωπικότητα της τέχνης, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο θέατρο μέσα από τη δημιουργία του Θεάτρου ΠΚ, ενός ξεχωριστού χώρου πολιτισμού που φιλοξένησε θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις. Ξεχώρισε για τη δράση του ως ηθοποιός, χορογράφος και σκηνοθέτης, υπηρετώντας με αφοσίωση τον χώρο του θεάτρου.

https://www.instagram.com/p/DHODVZCoESo/

Το τηλεοπτικό κοινό τον γνώρισε μέσα από τη συμμετοχή του σε επιτυχημένες σειρές, όπως οι Άγριες Μέλισσες, Ηλέκτρα και Το Κόκκινο Ποτάμι.

Η απώλειά του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο, με φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους του πολιτισμού να τον αποχαιρετούν με συγκίνηση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα:

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