«Δεν το αντέχω»: Συγκλονίζει η Μαίρη Ραζή με την τελευταία φωτογραφία του Σωτήρη Τσόγκα

Snapshot Ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στους συνεργάτες του.

Η σύζυγος του, Μαίρη Ραζή, δημοσίευσε συγκλονιστική φωτογραφία του μετά την τελευταία του παράσταση.

Ο Σωτήρης Τσόγκας είχε μακρά και σημαντική καριέρα στο θέατρο, πρωταγωνιστώντας σε 45 παραστάσεις και σκηνοθετώντας 50 έργα.

Δίδαξε θεατρική τέχνη σε πολλές σχολές και σεμινάρια από το 1987, ενώ βραβεύτηκε για την υποκριτική και σκηνοθετική του προσφορά.

Το 2021 τιμήθηκε με βραβείο για την πολιτιστική του προσφορά από την «Ακαδημία των Τεχνών». Snapshot powered by AI

Ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας πέθανε ξαφνικά, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του στο θέατρο.

Η σύζυγος του, ηθοποιός Μαίρη Ραζή συγκλονίζει αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Πάει ο Σωτήρης, πάει! Όρθιος! Η τελευταία φωτογραφία μετά την τελευταία παράσταση πάνω στη σκηνή. Δεν το αντέχω»

Ποιος ήταν ο Σωτήρης Τσόγκας

Αποφοίτησε από την Deutsche Schule Athen – Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Θεατρικά Σεμινάρια στο Tuebingen.

Μέλος του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε. , του Σ.Ε.Η και της Ε.Ε.Σ. Ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Οδού Ερμού-Πρόβα, της Πειραματικής Σκηνής «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ» και του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΓΧΟΥΣ «η ευ-θυμία».

Ως ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους: Mυράτ - Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως '82), καθώς και σε Τραγωδίες : «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα ,της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη - Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα». Στα τέλη της δεκαετίας του 70 παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες.

Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασσικά και σύγχρονα ,ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδαξε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο "ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ" της Μόσχας ,στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Βραβεία: «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου», «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών "ΥΠΕΡΙΩΝ". Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών».

Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών».

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