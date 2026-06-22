Κηπουρός κούρεψε δωρεάν το γκαζόν ηλικιωμένης - Σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ
Ένας νεαρός κηπουρός στις ΗΠΑ βοήθησε δωρεάν ηλικιωμένη γυναίκα και ξεκίνησε καμπάνια crowdfunding που συγκέντρωσε σχεδόν 600.000 ευρώ σε μόλις μία εβδομάδα.
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Μια απλή πράξη καλοσύνης από έναν νεαρό κηπουρό εξελίχθηκε σε μια ιστορία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκινώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και οδηγώντας σε δωρεές που αγγίζουν σχεδόν τα 600.000 ευρώ.
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