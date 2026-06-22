Κηπουρός κούρεψε δωρεάν το γκαζόν ηλικιωμένης - Σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν σχεδόν 600.000 ευρώ

Μια απλή πράξη καλοσύνης από έναν νεαρό κηπουρό εξελίχθηκε σε μια ιστορία που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκινώντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και οδηγώντας σε δωρεές που αγγίζουν σχεδόν τα 600.000 ευρώ.

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