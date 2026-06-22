Έβερεστ: Μεγάλη επιχείρηση ανάκτησης σορού ορειβάτη έπειτα από 30 χρόνια - Ποιος είναι ο Green Boots

Το 1996, μια χιονοθύελλα στη διαβόητη «ζώνη θανάτου» του Έβερεστ στοίχισε τη ζωή σε έναν ορειβάτη ο οποίος είναι γνωστός μόνο με το ψευδώνυμο «Green Boots» (Πράσινες μπότες). Τώρα, μια νέα αποστολή σχεδιάζει να ανακτήσει τη σορό του για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του.

Τριάντα χρόνια αφότου έχασε τη ζωή του σε ένα μικρό σπήλαιο κοντά στην κορυφή του όρους Έβερεστ, η σορός του «Green Boots» ενδέχεται επιτέλους να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Από την ημέρα που πέθανε, πολλοί είκαζαν ότι ο «Green Boots» ήταν ο Τσεβάνγκ Παλτζόρ, ένας Ινδός ορειβάτης που έχασε τη ζωή του στο Έβερεστ κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας.

Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ποτέ και πλέον αυτή η εικασία έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, λόγω ενός σχεδίου ανάσυρσης της σορού που δημοσίευσαν οι αρχές της Ινδίας, σύμφωνα με το οποίο ο «Green Boots» είναι ο Ντόρζε Μόρουπ, όχι ο Παλτζόρ.

Και οι δύο είναι Ινδοί ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους κοντά στην κορυφή την ίδια ημέρα.

«Για μένα αποτελεί μυστήριο το γιατί ξαφνικά άλλαξε η ταυτότητά του Green Boots», είπε ο Άλαν Αρνέτ, ένας έμπειρος Αμερικανός ορειβάτης, μιλώντας στον Guardian. «Χαίρομαι που επιτέλους θα τον κατεβάσουν [αλλά] θα είναι μια ιδιαίτερα φρικτή και δύσκολη αποστολή».

Ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του Έβερεστ

Εδώ και δεκαετίες, ο «Green Boots» αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης του Έβερεστ.

Ονομάστηκε έτσι λόγω των παπουτσιών που φοράει, πράσινες μπότες Koflach, και έγινε ορόσημο για τους ορειβάτες που αντιμετωπίζουν τη δύσκολη δοκιμασία της ανάβασης του υψηλότερου βουνού του κόσμου.

Ξαπλωμένος στο πλάι σαν να κοιμάται, ο «Green Boots» βρίσκεται σε μια μικρή σπηλιά, σε υψόμετρο περίπου 8.500 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και μόλις 350 μέτρα από την κορυφή του Έβερεστ. Φοράει ένα κόκκινο φλις, το οποίο έχει τραβήξει πάνω από το πρόσωπο του, σε μια τελευταία πράξη προστασίας από το κρύο, καθώς υπέκυψε σε θερμοκρασίες που εκείνη την ημέρα άγγιξαν τους -30 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε φωτογραφία του «Green Boots»:

Ο «Green Boots» Wikipedia

Από το 1996, ορειβάτες χρησιμοποιούν τον «Green Boots» ως σημείο κατατεθέν της προόδου και του χρόνου τους στην ανάβαση του Έβερεστ. Πολλοί επικοινωνούν μέσω ασυρμάτου με βάσεις που βρίσκονται στο βουνό, ενημερώνοντας τις ομάδες διάσωσεις ότι έχουν φτάσει στον «Green Boots». Άλλοι ξεκουράζονται ή αναζητούν καταφύγιο δίπλα στο πτώμα του.

Το 2006, κατά την πρώτη του ανάβαση στην κορυφή του Έβερεστ, ο Τσίρινγκ Τζάνγκμπου Σέρπα συνάντησε τον «Green Boots» καθώς αναζητούσε καταφύγιο από τους ισχυρούς ανέμους. Μια ελαφριά στρώση χιονιού είχε καλύψει σχεδόν ολόκληρο το σώμα του «Green Boots», είπε ο ίδιος στον Guardian. «Έβγαλα το χιόνι που τον κάλυπτε και τότε τον είδα».

Περίπου 200 σοροί ορειβατών παραμένουν στο Έβερεστ. Οι οικογένειες τους ελπίζουν ότι ίσως μπορέσουν να λάβουν τις σορούς, αλλά η μεταφορά των νεκρών ορειβατών προς τα κάτω είναι συχνά μια πολύ δύσκολη και δαπανηρή αποστολή.

Το δύσκολο έργο απομάκρυνσης του «Green Boots»

Το σχέδιο της Ινδίας να απομακρύνει τον «Green Boots» από το Έβερεστ είναι το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού, ο οποίος ζητούσε από εταιρείες χρηματοδότηση για μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την αποστολή.

Η ομάδα που θα αναλάβει την αποστολή θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έξι Σέρπα που έχουν κατακτήσει την κορυφή του Έβερεστ πολλές φορές.

Το σχέδιο αυτό κατονομάζει ρητά τον Ντόρζε Μόρουπ ως τον ορειβάτη με το ψευδώνυμο «Green Boots».

Σύμφωνα με τον Guardian, το οποίο επικαλείται το σχέδιο, «η ταυτοποίηση του Μορούπ έχει επιβεβαιωθεί μέσω μιας προηγούμενης διαδικασίας επαλήθευσης που διεξήχθη στο πλαίσιο προηγούμενου διαγωνισμού/τεχνικής αξιολόγησης της κυβέρνησης της Ινδίας».

Το 1996, ο Ντόρζε Μόρουπ και ο Τσεβάνγκ Παλτζόρ συμμετείχαν σε μια αποστολή της Ινδο-Θιβετιανής Συνοριακής Αστυνομίας που επιχείρησε την ιστορική πρώτη ανάβαση στο Έβερεστ από τη βόρεια πλευρά. Και οι δύο άνδρες επιχείρησαν να φτάσουν την κορυφή την ίδια ημέρα, μαζί με ένα τρίτο μέλος της ομάδας τους, αλλά κανένας από αυτούς δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Ο Τσίρινγκ Τζάνγκμπου, ιδρυτής της Everest Sherpa Expedition, έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες επιχειρήσεις ανάσυρσης πτωμάτων. Αναφέρει ότι η ανάσυρση του «Green Boots» θα είναι μια επίπονη και επικίνδυνη αποστολή, ακόμη και για μια έμπειρη ομάδα Σέρπα.

Μια παγωμένη σορός με εξοπλισμό αναρρίχησης μπορεί να ζυγίζει έως και 200 κιλά, λέει ο Τσίρινγκ Τζάνγκμπου.

Παράλληλα, τα άκρα που έχουν παγώσει σε «αδέξιες γωνίες» καθιστούν το σύρσιμο ή την κατάβαση της σορού μια ακόμη πιο επικίνδυνη αποστολή. Μερικές φορές, παραδέχεται, πρέπει να ακρωτηριάσουν ένα άκρο – μια πράξη που φαίνεται απάνθρωπη, «αλλά δεν υπάρχει άλλη επιλογή», εξήγησε ο Τζάνγκμπου.