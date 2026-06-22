Μάριος Ηλιόπουλος: Επένδυση 100 εκατ. ευρώ με στόχο την ελευση στην Ελλάδα των Formula 1 και MotoGP

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ανακοίνωσε τα επόμενα βήματα για την κατασκευή διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου στη Χαλανδρίτσα Πατρών, μιας επένδυσης που εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Μάριος Ηλιόπουλος: Επένδυση 100 εκατ. ευρώ με στόχο την ελευση στην Ελλάδα των Formula 1 και MotoGP
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
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Το σχέδιο για την κατασκευή ενός σύγχρονου αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα περνά στην επόμενη φάση, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να αποκαλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από ένα έργο που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό στην Ελλάδα.

Η περιοδεία του τροπαίου της ΑΕΚ συνεχίστηκε το βράδυ της Κυριακής (21/06) στην Πάτρα, όπου βρέθηκε πλήθος φίλων της ομάδας. Το «παρών» έδωσε και ο διοικητικός ηγέτης της «Ένωσης», Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην κατασκευή νέου αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της Χαλανδρίτσας.

«Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, ένα γεγονός που θα κάνει "σεισμό". Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που αναγεννήθηκε από τη μεγάλη μου αγάπη, τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, για την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, πρόκειται για ένα έργο με αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα, το οποίο θα κατασκευαστεί βάσει διεθνών προδιαγραφών. Ο σχεδιασμός προβλέπει πίστα που θα πληροί τις απαιτήσεις της FIA και της FIM, δίνοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας κορυφαίων διοργανώσεων, όπως η Formula 1, το MotoGP, το WTCC και το Superbike, καθώς και δοκιμών εξέλιξης οχημάτων.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να ενισχυθεί η τοπική οικονομία μέσω της τουριστικής ανάπτυξης. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάδειξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υπάρχει ήδη από προηγούμενα χρόνια έγκριση της FIA για τον σχεδιασμό της πίστας, γεγονός που καθιστά την πρόταση μοναδική στην Ελλάδα σε επίπεδο πιστοποιημένου σχεδιασμού.

Όσον αφορά τις διαδικασίες που απομένουν, οι τοπικοί φορείς και τα αρμόδια νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καλούνται μέσα στο επόμενο δίμηνο να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, προκειμένου το έργο να προχωρήσει στα επόμενα στάδια.

Η τοποθέτηση του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πάτρα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, σηματοδοτεί την έναρξη των ουσιαστικών ενεργειών για την υλοποίηση ενός έργου που βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων εδώ και δεκαετίες.

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