Τζέιμς Δαλαμάγκας: Αυστραλιανά ΜΜΕ κάνουν λόγο για «μπλόκο» της ελληνικής Δικαιοσύνης για έκδοση

Snapshot Το δικαστικό συμβούλιο στην Ελλάδα απέρριψε την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία για κατηγορίες δολοφονίας του Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.

Η απόφαση προκάλεσε απογοήτευση στην οικογένεια του Γιαννόπουλου, η οποία ήλπιζε στην έκδοση του Δαλαμάγκα.

Ο Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο με ψεύτικη ταυτότητα, μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες καταδίωξης.

Η οικογένεια του θύματος κάλεσε την αυστραλιανή κυβέρνηση να συνεχίσει τις προσπάθειες για δικαιοσύνη.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξετάζει άλλες νομικές επιλογές μετά την αποτυχία της έκδοσης, ενώ η οικογένεια αναμένεται να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Snapshot powered by AI

Απορριπτική ήταν η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου για την έκδοση του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας.

Όπως ανέφεραν πηγές από την Αυστραλία, ο Έλληνας ομογενής, δεν θα εκδοθεί για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για τη δολοφονία του επίσης ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999, παρά την πρόσφατη σύλληψή του στην Ελλάδα μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες καταδίωξης.

Η είδηση, αναφέρουν τα αυστραλιανά Μέσα, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στην οικογένεια του Γιαννόπουλου, που ήλπιζε ότι ο Δαλαμάγκας θα εκδοθεί στη Νέα Νότια Ουαλία για να βρεθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών. Οι Αρχές συνέλαβαν τον Δαλαμάγκα στο Αίγιο, όπου ζούσε με ψεύτικη ταυτότητα.

Σε απάντηση, η οικογένεια Γιαννόπουλου απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπάνεζ, στην υπουργό Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ και στην Γενική Εισαγγελέα Μισέλ Ρόουλαντ, προτρέποντας την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση να συνεχίσει να επιδιώκει όλες τις διαθέσιμες οδούς για την εξασφάλιση δικαιοσύνης.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας φέρεται επίσης να εξετάζει εναλλακτικές νομικές επιλογές μετά την αποτυχία της έκδοσης. Ενώ η σύλληψη σηματοδότησε μια σημαντική εξέλιξη μετά από 27 χρόνια, το μέλλον της υπόθεσης παραμένει αβέβαιο, καθώς νομικά εμπόδια συνεχίζουν να περιπλέκουν τις προσπάθειες να οδηγηθεί ο Δαλαμάγκας, ενώπιον αυστραλιανού δικαστηρίου, τονίζουν οι Αυστραλοί, που ασχολούνται ενδελεχώς με την είδηση, και μάλιστα, είχαν στείλει και ανταποκριτές στο Αίγιο το προηγούμενο διάστημα για να καλύψουν την υπόθεση.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η είδηση ότι η απόφαση για έκδοση έχει απορριφθεί, αν οι αυστραλιανές Αρχές ή η οικογένεια του θύματος επιμείνουν, η υπόθεση μπορεί να συνεχιστεί δικαστικά στην Πάτρα. Σε περίπτωση νέας απόρριψης, ενδέχεται να γίνει προσφυγή ακόμα και στον Άρειο Πάγο.

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