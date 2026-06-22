Μάλια: Ένοχος ο Αιγύπτιος για το τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία - Συγκίνηση κι ένταση στη δίκη

Snapshot Ο 28χρονος Αιγύπτιος κρίθηκε ένοχος για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα την 23χρονη Μαρία και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και 6 μηνών.

Το δυστύχημα συνέβη τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Μάλια, όταν ο κατηγορούμενος οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τη μοτοσυκλέτα της κοπέλας.

Επιπλέον, του επιβλήθηκε ποινή ενός έτους για παράνομη είσοδο στη χώρα και 5 μηνών για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

Ο κατηγορούμενος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών.

Στη δίκη υπήρξε ένταση και συγκίνηση, ενώ φίλοι και συγγενείς της Μαρία ζήτησαν δικαίωση φορώντας μπλουζάκια με μηνύματα στα αιγυπτιακά. Snapshot powered by AI

Πλήθος φίλων και συγγενών της 23χρονης Μαρίας Λογοθέτη συγκεντρώθηκε έξω από τα δικαστήρια Ηρακλείου όπου αναβίωσε η υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος με θύμα τη νεαρή κοπέλα στα Μάλια. Ο κατηγορούμενος τιμωρήθηκε με 10ετή κάθειρξη.

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην περιοχή ανάμεσα σε Σταλίδα και Μάλια, με θύμα την 23χρονη Μαρία, ένα περιστατικό που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Έξω από τα δικαστήρια βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι της άτυχης κοπέλας, φορώντας μπλουζάκια με τη φωτογραφία της κι απαιτώντας δικαίωση. Στο πίσω μέρος από τα μπλουζάκια που φορούσαν οι φίλοι του άτυχου κοριτσιού αναγράφονταν μηνύματα και στα αιγυπτιακά (σ.σ.: ο κατηγορούμενος είναι αιγυπτιακής καταγωγής), με αίτημα να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον χαμό της νεαρής γυναίκας.

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 27χρονος τότε Αιγύπτιος εξετράπη της πορείας της και συγκρούστηκε με το δίκυκλο της άτυχης κοπέλας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της. Ο Αιγύπτιος δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Στα μπλουζάκια που φορούσαν φίλες και συγγενείς της 23χρονης αναγράφονταν μηνύματα στα αιγυπτιακά, όπως: «Γιατί δεν έστριψες το τιμόνι;», «Γιατί δεν έκοψες ταχύτητα;», «Γιατί δεν οδηγούσες στη λωρίδα σου;», καθώς και η λέξη «Κάρμα». Έξω από τα δικαστήρια επικράτησε ένταση, ενώ μετά το πέρας της διαδικασίας, οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φωνάζοντας «για τη Μαρία».

Κρίθηκε ένοχος ο Αιγύπτιος

Εν τέλει, ο 28χρονος Αιγύπτιος κρίθηκε ένοχος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών, 5 μηνών και ενός έτους για τρεις πράξεις, χωρίς ανασταλτική δύναμη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την αναγνώριση ελαφρυντικών.

Συγκεκριμένα, τα 10 χρόνια κάθειρξης αφορούν την πράξη της επικίνδυνης οδήγησης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της νεαρής γυναίκας. Επιπλέον, επιβλήθηκε ποινή ενός έτους για παράνομη είσοδο στη χώρα και ποινή 5 μηνών για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Γραμματικάκη στα Μάλια, όταν ο 27χρονος υπήκοος Αιγύπτου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας κινείτο με μεγάλη ταχύτητα με δίκυκλο και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί συγκρούστηκε μετωπικά με τη μοτοσυκλέτα της 23χρονης, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Στη συνέχεια της έρευνας, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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