Μάλια: Συγγενείς της 23χρονης Μαρίας επιτέθηκαν στον 27χρονο Αιγύπτιο - Κρίθηκε προφυλακιστέος

Επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (15/9) κατά την προσαγωγή στα Δικαστήρια Ηρακλείου του 27χρονου Αιγύπτιου που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα Μάλια, με θύμα την 23χρονη Μαρία Λογοθέτη.

Φίλοι και συγγενείς της άτυχης κοπέλας μεταξύ των οποίων και η χαροκαμένη μητέρα, συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, αναμένοντας τον 27χρονο κατηγορούμενο να απολογηθεί.

Στη θέα του 27χρονου οι συγγενείς ξέσπασαν σε προπηλακισμούς, ενώ κάποιοι κινήθηκαν και εναντίον του, ωστόσο αστυνομικοί επενέβησαν και απέτρεψαν τα χειρότερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους συγκεντρωμένους φώναζαν «δολοφόνε, δολοφόνε» στον 27χρονο, ενώ η τραγική μητέρα κρατούσε την φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης στα χέρια...

Ο 27χρονος Αιγύπτιος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για το μοιραίο δυστύχημα.

Ο 27χρονος Αιγύπτιος

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, αναφέρουν ότι ο 27χρονος ισχυρίστηκε ότι έχασε τον έλεγχο καθώς υπήρξε πρόβλημα με τον μπροστινό λάστιχο της μηχανής. Ισχυρίζεται ακόμα ότι είχε πάρει το μηχανάκι 400 μέτρα πριν, προκειμένου να μεταβεί στο πλησιέστερο μίνι μάρκετ της περιοχής για να αγοράσει κάποια πράγματα και ως εκ τούτου, κατά τον ισχυρισμό του πάντα, δεν είχε προλάβει να αναπτύξει ταχύτητα.

Να σημειωθεί ότι το μηχανάκι ανήκει σε φίλο του που δουλεύει στην περιοχή ως φύλακας σε ξενοδοχείο και ο 27χρονος το δανείστηκε για να μεταβεί στο σούπερ μάρκετ.

