Θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση που σκότωσε την 23χρονη

Στη θλίψει έχει «βυθιστεί» η Κρήτη έπειτα από το θανατηφόρο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στα Μάλια και στοίχησε τη ζωή σε μία κοπέλα ηλικίας 23 ετών.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το neakriti.gr και η ΚΡΗΤΗ TV καταγράφει τη στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης. Στις εικόνες φαίνεται ο 27χρονος Αιγύπτιος να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να περνά στο αντίθετο ρεύμα της οδού Γραμματικάκη. Εκεί συγκρούεται μετωπικά με τη 23χρονη, η οποία επέβαινε σε άλλο δίκυκλο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να χάσει ακαριαία τη ζωή της, παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 05:00 σε στενό δρόμο, γεγονός που ενισχύει τη δραματικότητα των εικόνων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 23χρονη δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και εργαζόταν σε κέντρο διασκέδασης της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η κοπέλα ήταν ήδη νεκρή. Ο 27χρονος οδηγός του δεύτερου δικύκλου, ο οποίος επίσης δεν διέθετε άδεια οδήγησης και δεν φορούσε κράνος, συνελήφθη.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τα σοβαρά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, ένα νησί που συνεχίζει να μετρά ανθρώπινες απώλειες στους δρόμους του.

