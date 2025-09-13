Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

Διαστάσεις μάστιγας έχουν πάρει τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Τα ξημερώματα της Παρασκευής ένας 23χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό στην Κεφαλονιά. Οδηγός παρέσυρες και εγκατέλειψε στα Καμίνια μία 16χρονη, ενώ στα Πατήσια αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα ρεύματος, με έναν από τους επιβάτες να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

«Ήταν παιδί μάλαμα» - Θλίψη στην Κεφαλονιά για τον 23χρονο Νίκος

Βυθισμένη στη θλίψη είναι η τοπική κοινότητα στη Σκάλα Κεφαλονιάς. Ένα παλικάρι, μόλις 23 ετών, έπεσε σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα.

Ο νεαρός, επιστρέφοντας σπίτι του μετά την δουλειά του, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα.

Το όχημα εντόπισε τελικά το μεσημέρι μια βάρκα που βρέθηκε στη θαλάσσια περιοχή και ειδοποίησε τις Αρχές. Εθελοντής μίλησε στο STAR περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης διάσωσης που στήθηκε.

«Δύο αυτοκίνητα και έξι άτομα να βρούμε που βρίσκεται... Κάποιος είδε από σκάφος το αυτοκίνητο μέσα στη θάλασσα, μέσα στα βράχια. Είναι περίπου το υψόμετρο από την άσφαλτο μέχρι κάτω τη θάλασσα περίπου τρακόσια μέτρα. Το αυτοκίνητο ήταν κοντά στη θάλασσα, σφηνωμένο στα βράχια. Το παιδί το παιδί ήταν στα 20 μέτρα πιο πάνω. Παιδί μάλαμα ήταν...», ανέφερε ο Δημήτρης Σολωμός, Πρόεδρος της εθελοντικής ομάδας εκτάκτων αναγκών Ελειού-Πρόννων.

Η τροχαία ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Η στιγμή που ΙΧ «καρφώνεται» σε κολώνα στα Πατήσια

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Κάτω Πατήσια. Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ΙΧ, που επέβαιναν δύο γυναίκες και ένας άνδρας, «καρφώθηκε» κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σε κολώνα φωτισμού.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε η μία γυναίκα που επέβαινε στο όχημα και η οποία διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Περαστικοί, αλλά και το ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να βοηθήσουν.

Καμίνια: Οδηγός ΙΧ παρέσυρε και εγκατέλειψε 16χρονη

Το βράδυ της Παρασκευής, μια 16χρονη μαζί με την φίλη της, επιδίωξαν να διασχίσουν την διάβαση πεζών. Ένα μαύρο όχημα όμως, χτυπά την ανήλικη, τη ρίχνει στο οδόστρωμα και εξαφανίζεται.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Δείτε εδώ βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ατυχήματος.

