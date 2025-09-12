Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα
Νέα τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Παρασκευής (12/9), όπου ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο νεαρός επιστρέφοντας σπίτι του στον Πόρο μετά την δουλειά του, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και το αυτοκίνητο κατέληξε σε χαράδρα.

Δυστυχώς, κάνεις δεν αντιλήφθηκε το περιστατικό και μόνο μετά από αρκετές ώρες, όταν πια άρχισαν να ψάχνουν το νεαρό που αγνοούνταν, οι οικείοι ειδοποίησαν τις αρχές.

Το όχημα εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι της Παρασκευής με τον άτυχο οδηγό νεκρό.

Η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ θα πραγματοποιηθεί νεκροψία νεκροτομή που θα δώσει απαντήσεις στο κατά πόσο σκοτώθηκε ακαριαία ή όχι.

