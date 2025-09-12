Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό Κορίνθου-Πατρών το βράδυ της Πέμπτης (11/9)

Newsbomb

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό Κορίνθου-Πατρών το βράδυ της Πέμπτης (11/9), με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ύστερα από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Επί 1 χλμ το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη από το Αίγιο κινούνταν ανάποδα επί της Εθνικής Οδού.

Από τη μοιραία σύγκρουση, το αυτοκίνητο της 70χρονης τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Λίγες ώρες αργότερα, ο ένας από τους δύο άνδρες υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή.

Η 70χρονη μπήκε στην Εθνική Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και να έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Διερχόμενοι οδηγοί που την έβλεπαν να κινείται ανάποδα, της έκαναν σήματα να σταματήσει, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το όχημά της.

Τελικά, το όχημα της 70χρονης συγκρούεται με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Από τη σφοδρή σύγκρουση εκσφενδονίζεται, περιστρέφεται στον αέρα και καταλήγει στο κράσπεδο της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

«Είχε πρόβλημα υγείας, της λέγαμε να μην οδηγεί», λέει συγγενής της 70χρονης

Συγγενής της 70χρονης μίλησε στο «Live News» και τόνισε πως η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να περπατάει καλά, με οικογενειακούς φίλους να της λένε ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση. Είχε πρόβλημα δεν περπατούσε καλά αλλά συνέχισε να οδηγεί. Πήγαινε σε γιατρούς. Δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική, πήγαινε σε ολιστικούς γιατρούς, έκανε δίαιτα, έκανε πολλά πράγματα. Μετά όμως, ήτανε καλά και άρχισε να οδηγεί. Οδηγούσε τελευταία, οδηγούσε παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί. Αφού, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν θα έπρεπε να οδηγεί αλλά επειδή οδηγούσε αυτόματο αυτοκίνητο, νόμιζε η ίδια ότι μπορούσε να οδηγεί», ανέφερε συγγενής της.

«Ήθελε να έρθει από το Λαμπίρι που έμενε γιατί έχει ένα εξοχικό, στο Αίγιο. Τώρα γιατί πήρε την κατεύθυνση προς Πάτρα; Λάθος έκανε και μόλις έφτασε στο τούνελ κατάλαβε ότι δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, ποιος το ξέρει; Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα αλλά δεν κατάλαβε. Πιστεύω ότι η σκλήρυνση, της είχε επηρεάσει λίγο και τον εγκέφαλο», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο «Live News» ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο ανέφερε ότι δεν θυμάται πολλά.

«Όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο, ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει; Δεν κατάλαβα και πολλά. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο… Έγινε σύγκρουση. Τώρα… Δεν ξέρω», εξομολογήθηκε.

«Θυμάμαι πηγαίναμε με 130χμλ και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ», συμπλήρωσε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:13ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Άγιο Παντελεήμονα για την εξαφάνιση 19χρονης

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

23:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 19 Σεπτεμβρίου

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απόγευμα Κυριακής η Ελλάδα στο… κυνήγι του μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ υπέρ της λύσης δύο κρατών Ισραήλ και Παλαιστίνης, χωρίς τη Χαμάς

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τραγικό βράδυ κι εκτός τελικού η Εθνική, θα πάει για το χάλκινο

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στην Πατρών-Πύργου - Συγκρούστηκε ΙΧ με δίκυκλο

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στην Καλλιθέα, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Εντυπωσιακές εικόνες από το Βελιγράδι και το OPEN AIR φιλικό της Παρτιζάν με τον ΠΑΟΚ

21:52LIFESTYLE

Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

21:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Στόχος η μείωση του ΦΠΑ για να δώσουμε στα ακριτικά νησιά μεγαλύτερη στήριξη εισοδήματος

21:29ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot (12/9): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100.000.000 ευρώ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου προσωρινή πρωθυπουργός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα - Τουρκία 68-94: Τραγικό βράδυ κι εκτός τελικού η Εθνική, θα πάει για το χάλκινο

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Εργκίν Αταμάν: «Συγγνώμη στους φίλους μου στην Ελλάδα, αξίζαμε να νικήσουμε»

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

22:27ΕΛΛΑΔΑ

Σεπόλια - Απόπειρα απαγωγής 9χρονης: Την παρέσυρε με το ΙΧ και την τραυμάτισε

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζήλια και ξύλο στη Σκιάθο για τα μάτια 25χρονης: 45χρονος φώναξε σε 29χρονο «έρχεται η ώρα σου»

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Απόγευμα Κυριακής η Ελλάδα στο… κυνήγι του μεταλλίου κόντρα στη Φινλανδία

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε προειδοποιεί τον Σάντσεθ: «Οι ρωσικοί πύραυλοι χρειάζονται μόνο 5 λεπτά περισσότερο για να φτάσουν στη Μαδρίτη»

21:52LIFESTYLE

Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Έκανε και η μητέρα μου λάθη, μου λείπουν και οι δύο», λέει η 18χρονη κόρη θύματος και δράστη

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ