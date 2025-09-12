Ολυμπία Οδός: «Πηγαίναμε με 130 χλμ και ξαφνικά σβήνουν όλα», αναφέρει ο οδηγός του φορτηγού

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό Κορίνθου-Πατρών το βράδυ της Πέμπτης (11/9), με δύο άτομα να χάνουν τη ζωή τους, ύστερα από σύγκρουση δύο αυτοκινήτων.

Επί 1 χλμ το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη από το Αίγιο κινούνταν ανάποδα επί της Εθνικής Οδού.

Από τη μοιραία σύγκρουση, το αυτοκίνητο της 70χρονης τυλίγεται στις φλόγες, με τη γυναίκα οδηγό να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται. Λίγες ώρες αργότερα, ο ένας από τους δύο άνδρες υπέκυψε στα τραύματά του και άφησε και αυτός την τελευταία του πνοή.

Η 70χρονη μπήκε στην Εθνική Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφτασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και να έκανε αναστροφή οδηγώντας προς το Αίγιο. Διερχόμενοι οδηγοί που την έβλεπαν να κινείται ανάποδα, της έκαναν σήματα να σταματήσει, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ελιγμούς για να αποφύγουν τη σύγκρουση με το όχημά της.

Τελικά, το όχημα της 70χρονης συγκρούεται με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες. Από τη σφοδρή σύγκρουση εκσφενδονίζεται, περιστρέφεται στον αέρα και καταλήγει στο κράσπεδο της Εθνικής Οδού, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

«Είχε πρόβλημα υγείας, της λέγαμε να μην οδηγεί», λέει συγγενής της 70χρονης

Συγγενής της 70χρονης μίλησε στο «Live News» και τόνισε πως η γυναίκα είχε πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να περπατάει καλά, με οικογενειακούς φίλους να της λένε ότι δεν θα έπρεπε να οδηγεί.

«Είχε σκλήρυνση κατά πλάκας από την ηλικία των 48 ετών. Μπορούσε και την ήλεγχε την ασθένεια. Τελευταία όμως, επειδή πριν δύο χρόνια είχε πέσει και είχε κάνει εγχείρηση. Είχε πρόβλημα δεν περπατούσε καλά αλλά συνέχισε να οδηγεί. Πήγαινε σε γιατρούς. Δεν ακολουθούσε την παραδοσιακή ιατρική, πήγαινε σε ολιστικούς γιατρούς, έκανε δίαιτα, έκανε πολλά πράγματα. Μετά όμως, ήτανε καλά και άρχισε να οδηγεί. Οδηγούσε τελευταία, οδηγούσε παρότι εμείς και οι φίλοι μας πιστεύαμε ότι δεν έπρεπε να οδηγεί. Αφού, δεν μπορούσε να περπατήσει καλά, δεν θα έπρεπε να οδηγεί αλλά επειδή οδηγούσε αυτόματο αυτοκίνητο, νόμιζε η ίδια ότι μπορούσε να οδηγεί», ανέφερε συγγενής της.

«Ήθελε να έρθει από το Λαμπίρι που έμενε γιατί έχει ένα εξοχικό, στο Αίγιο. Τώρα γιατί πήρε την κατεύθυνση προς Πάτρα; Λάθος έκανε και μόλις έφτασε στο τούνελ κατάλαβε ότι δεν ήθελε να πάει στην Πάτρα, ποιος το ξέρει; Έκανε αναστροφή να γυρίσει στο Αίγιο αλλά εκεί ο δρόμος είναι μονής κυκλοφορίας, έχει διάζωμα, οπότε πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, πήγαινε αντίθετα. Οι οδηγοί αντίθετα που την απέφευγαν, της κάνανε νόημα αλλά δεν κατάλαβε. Πιστεύω ότι η σκλήρυνση, της είχε επηρεάσει λίγο και τον εγκέφαλο», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο «Live News» ο τραυματίας επιβάτης του φορτηγού που ενεπλάκη στο τροχαίο ανέφερε ότι δεν θυμάται πολλά.

«Όπως πηγαίναμε, είδα ένα αυτοκίνητο, ερχόταν πάνω μου. Πήγε να ξεφύγει; Δεν κατάλαβα και πολλά. Έκανε λοιπόν να ξεφύγει, έκανε και το άλλο αυτοκίνητο… Έγινε σύγκρουση. Τώρα… Δεν ξέρω», εξομολογήθηκε.

«Θυμάμαι πηγαίναμε με 130χμλ και ξαφνικά σβήνουν όλα, είδα ένα αυτοκίνητο και μπαμ», συμπλήρωσε.

