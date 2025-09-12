Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό

Το παιδί της συντρόφου του θα πάντρευε ο 54χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο μετά τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Μάλιστα, εκτός από τον γάμο το ζευγάρι ήταν προγραμματισμένο να βαπτίσει και το παιδί του.

Τα δύο μυστήρια, όπως αναφέρει το tempo24, θα γίνουν κανονικά έπειτα από την επιθυμία της συντρόφου του 54χρονου. Οι καλεσμένοι μάλιστα έχουν κληθεί να φορέσουν λευκά ρούχα στη μνήμη του 54χρονου που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο.

Ο 54χρονος με τη σύζυγό του Tempo24

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Για τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο οδηγούσε αντίθετα στο ρεύμα της Ολυμπίας Οδού το όχημα που οδηγούσε η 70χρονη πριν τη μοιραία σύγκρουση, σύμφωνα με το tempo24.

Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη (11/09) στην εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος το Λαμπίριου Αχαΐας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 70χρονη από το Αίγιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με την γυναίκα να εγκλωβίζεται και να απανθρακώνεται.

Στο άλλο όχημα επέβαιναν δύο άνδρες, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από την Πυροσβεστική. Αμφότεροι μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο με ασθενοφόρο, αλλά αργά χθες το βράδυ ο ένας εκ των δύο υπέκυψε στα τραύματά του.

Η 70χρονη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εισήλθε στην Ολύμπια Οδό από τον κόμβο των Σελιανιτίκων με κατεύθυνση την Πάτρα. Όταν έφθασε στις σήραγγες της Παναγοπούλας, αντί να συνεχίσει κανονικά την πορεία της, επέλεξε τη διαδρομή που ακολουθούν τα οχήματα επικίνδυνου φορτίου. Στη συνέχεια φέρεται να αποπροσανατολίστηκε και έκανε αναστροφή οδηγώντας προς προς το Αίγιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρά τα σήματα διερχόμενων οδηγών, που απέφυγαν την σύγκρουση κάνοντας ελιγμούς, η γυναίκα δεν είχε αντιληφθεί πως οδηγούσε ανάποδα.

Έτσι, μετά από σχεδόν ένα χιλιόμετρο κίνησης στο αντίθετο ρεύμα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 70χρονη συγκρούστηκε με το αγροτικό που επέβαιναν οι δύο άντρες, αναποδογύρισε και τυλίχθηκε στις φλόγες.