Πάτρα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό στην Πατρών-Πύργου - Συγκρούστηκε ΙΧ με δίκυκλο
Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στο ύψος της Παραλίας Πατρών
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής (12/9) στην Πατρών – Πύργου στο ύψος της Παραλίας Πατρών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα όχημα και ένα δίκυκλο, ενώ υπήρξε τραυματισμός ατόμου, το οποίο παραλήφθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών για να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.
