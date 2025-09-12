Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στον Στάλο - Σοβαρά τραυματισμένος ένας άνδρας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Σταλό Χανίων.

Το περιστατικό έγινε όταν το όχημα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε σταθερό σημείο.

Στη συνέχεια, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από πολίτες που ήταν στο σημείο, ενώ άμεσα έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Άνδρες της Πυροσβεστικής επιλήφθηκαν του καθαρισμού του οδοστρώματος, για την αποφυγή προβλημάτων σε διερχόμενα άλλα οχήματα.

Ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου, σύμφωνα με την ενημέρωση, φέρει εκτεταμένα τραύματα και κατάγματα. Είχε τις αισθήσεις του αλλά η κατάσταση του είναι σοβαρή.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα έρευνά το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας Χανίων.