Τραγωδία στην Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός στο τροχαίο στην Ολυμπία Οδό

Ασύλληπτη τραγωδία έλαβε χώρα στην Ολυμπία Οδό, το απόγευμα της Πέμπτης, πριν το τούνελ της Παναγοπούλας, όπου σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, την τελευταία του πνοή άφησε ένα ακόμα άτομο. Ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο αγροτικό όχημα που συγκρούστηκε με το ΙΧ.

Στο ΙΧ φέρεται να επέβαινε γυναίκα 70 ετών από το Αίγιο, ενώ το αγροτικό όχημα εμφανίζεται δηλωμένο στα Μέγαρα, χωρίς να είναι ακόμη γνωστό ποιοι επέβαιναν.

Επίσης, ένας άνδρας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ως προς τις συνθήκες του τροχαίου, η οδηγός του ΙΧ που απανθρακώθηκε φέρεται να μπήκε ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική σύγκρουση.