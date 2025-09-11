Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες
Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Ολυμπία Οδό
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να πάρει φωτιά και ο οδηγός του να βρεθεί απανθρακωμένος.
Άλλα δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:42 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
AEK: Κοντά στην απόκτηση του Ζοάο Μάριο
20:08 ∙ LIFESTYLE
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επίσημα στον ΣΚΑΪ
20:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Έντονο στρες: 4+1 έξυπνοι τρόποι για να το τιθασεύσετε
14:01 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος
18:28 ∙ ΕΛΛΑΔΑ