Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας, στο ρεύμα προς Πάτρα. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με αποτέλεσμα το ένα όχημα να πάρει φωτιά και ο οδηγός του να βρεθεί απανθρακωμένος.

Άλλα δύο άτομα που επέβαιναν στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.