Θλίψη στην Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο 23χρονος Νίκος που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό

Θλίψη επικρατεί στην Κεφαλονιά μετά τον θάνατο του 23χρονου Νίκου που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα της Παρασκευής, μετά από τροχαίο.

Ο 23χρονος Νίκος Ρώσσης έχασε τη ζωή του, πέφτοντας σε γκρεμό με το αυτοκίνητό του στον δρόμο που ενώνει τον Πόρο με την Σκάλα στην Κεφαλονιά, την ώρα που γυρνούσε από την εργασία του στην Σκάλα. Μέχρι στιγμής τα αίτια του τροχαίου παραμένουν άγνωστα.

Ο 23χρονος ήταν ποδοσφαιριστής και τη φετινή χρονιά θα έπαιζε με την ομάδα των Πρόννων Κεφαλονιάς.

Στο παρελθόν και πριν βρεθεί στην Αθήνα όπου έπαιξε ποδόσφαιρο για δυο χρόνια στον ΑΟΝΑ Αργυρούπολης και στην Αύρα Αργυρούπολης είχε παίξει για την ομάδα των Πρόννων και από φέτος θα αγωνιζόταν και πάλι με την κιτρινοπράσινη φανέλα στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα της Κεφαλονιάς.

Ο ξαφνικός θάνατός του έχει βυθίσει στο πένθος συγγενείς φίλους και συμπαίκτες οι οποίοι ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως το χαμογελαστό παιδί χάθηκε τόσο πρόωρα.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Το δυστύχημα, δεν έγινε άμεσα αντιληπτό, με τους οικείους του 23χρονου να τον αναζητούν για ώρες. Δυστυχώς, το όχημα του νεαρού, εντοπίστηκε από ψαρά που βρισκόταν στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις Αρχές.

Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Στο πένθος έχει βυθιστεί μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 23χρονου και η αθλητική οικογένεια του ΑΟΝ Αργυρούπολης.

Οι άνθρωποι του σωματείου βρίσκονται σε κατάσταση σοκ από την είδηση του θανάτου του Νίκου Ρώσση μόλις σε ηλικία 23 ετών.

Ο άτυχος νέος έχασε τη ζωή του σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα στην Κεφαλονιά, όπου βρισκόταν τα τελευταία χρόνια.

Ο Ρώσσης είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του ΑΟΝΑ τη διετία 2021-2023, πετυχαίνοντας μάλιστα την πρώτη σεζόν με την ομάδα του την άνοδο στη Β' ΕΠΣΑ.

«ΘΛΙΨΗ !!!

Ο Νίκος Ρωσσης δε είναι πια μαζί μας!!!

Ο αθλητής μας Νίκος έχασε χθες με τραγικό τρόπο την ζωή του στα 23 του χρόνια…. σε τροχαίο ατύχημα στην Κεφαλονιά.

Θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του», αναφέρει στην συλληπητήρια ανάρτησή του ο ΑΟΝ Αργυρούπολης.

