FlyOver Θεσσαλονίκης: Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα για το έργο-«πνοή» - Δείτε το εναέριο βίντεο

Παρακολούθησε την εντυπωσιακή πρόοδο του FlyOver Θεσσαλονίκης, ενός έργου που αλλάζει ριζικά την κυκλοφοριακή εικόνα της πόλης και βελτιώνει την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Στο βίντεο παρουσιάζονται πλάνα υψηλής ανάλυσης, εναέριες λήψεις με drone και σημεία-κλειδιά των εργασιών.

Το FlyOver αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης και την αναβάθμιση των μεταφορών. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026, προσφέροντας νέες λεωφόρους, γέφυρες και σύγχρονες υποδομές.