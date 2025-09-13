Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας

Newsbomb

Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ξεκινά από σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο, σε μόνιμη 24ωρη λειτουργία το Μετρό (γραμμές 2 και 3), το Τραμ (γραμμές Τ6 και Τ7) καθώς και επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές καλύπτοντας νευραλγικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνολική εμπειρία της μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για το κοινό, όλες τις ώρες της ημέρας. Αποτελεί, επιπλέον, ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης των υπηρεσιών αστικής συγκοινωνίας και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας της Αθήνας.

«Η νέα υπηρεσία ενισχύει τη συνολική εμπειρία μετακίνησης στην πόλη, προσφέροντας ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση όλες τις ώρες της ημέρας και της νύχτας. Παράλληλα, στηρίζει τον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα, αναβαθμίζοντας την εικόνα της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καταλυτικό ρόλο στη μετάβαση από την πιλοτική εφαρμογή στη μόνιμη λειτουργία είχαν οι εργαζόμενοι σε όλα τα μέσα, που με επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης στήριξαν το εγχείρημα» τονίζει σε πρόσφατη ανακοίνωση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε το βίντεο του Ant1 από το δελτίο ειδήσεων:

Η λειτουργία Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς αφορά τις γραμμές 2 και 3 του Μετρό και τις γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 2 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

pinaks.jpg

Συχνότητες διέλευσης γραμμής 3 του Μετρό από 22:00 έως 10:00

pinakas.jpg

Συχνότητες διέλευσης γραμμών Τ6 και Τ7 του Τραμ από 22:00 έως 10:00

pinakas1.jpg

pinaka

Η λειτουργία Γραμμών Λεωφορείων

Η 24ωρη λειτουργία λεωφορείων, αφορά 10 λεωφορειακές γραμμές, επιπλέον των υφιστάμενων γραμμών 24ωρης και νυχτερινής λειτουργίας.

Οι γραμμές 24ωρης λειτουργίας:

  • 221 Πανεπιστημιούπολη - Ακαδημία
  • 224 Καισαριανή - Ελ. Βενιζέλου
  • 421 Άγιοι Ανάργυροι - Αγία Παρασκευή
  • 608 Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου
  • 703 Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι - Αγ. Ελευθέριος(μέσω Θηβών)
  • 842 Πέραμα - Στ. Κορυδαλλός
  • 049 Πειραιάς - Ομόνοια
  • Α15 Στ. Λαρίσης - Δάσος
  • Β11 Πλ. Βάθη - Ίλιον - Πετρούπολη
  • Β12 Στ. Αττική - Άνω Λιόσια
  • 040 Πειραιάς - Σύνταγμα
  • 11 Άνω Πατήσια - Νέο Παγκράτι - Νέα Ελβετία
  • Χ93 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού - Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ95 Σύνταγμα - Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ96 Πειραιάς - Αερολιμένας Αθηνών
  • Χ97 Αερολιμένας Αθηνών - Στ. Ελληνικό

Οι μόνιμες γραμμές νυχτερινής λειτουργίας:

  • 400 Πειραιάς - Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
  • 500 Πειραιάς - Κηφισιά
  • 790 Γλυφάδα - Περιστέρι - Ανθούπολη
  • Χ14 Σύνταγμα - Κηφισιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σπουδαίος Στίβεν Κινγκ αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες μου ταινίες»

23:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός, αντίπαλοι: Η Πάφος ηττήθηκε σε επεισοδιακό ματς πριν το «Γ. Καραϊσκάκης»

23:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φθιώτιδα: Κατάπιε τη δόση του πριν την κατασχέσουν οι αστυνομικοί

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βούτηξε στη θάλασσα μεθυσμένος και κινδύνεψε να πνιγεί

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Χελωνοαγώνας δρόμου και διασκεδαστικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους

22:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ίωση ο Χολμς, δεν ταξιδεύει με το πρώτο γκρουπ για Αυστραλία

22:42ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Ερντογάν με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο στην Κωνσταντινούπολη

22:33TRAVEL

Το Κάστρο της Μεθώνης στο Αγιάζι των αιώνων

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Super League: Το απόλυτο ο Ολυμπιακός, επέστρεψε στις νίκες ο Άρης

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία – Οι ώρες των δρομολογίων

22:17LIFESTYLE

Ιστορική βραδιά για την Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο – Βίντεο

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τραυματισμός 45χρονης στο όρος Στρούμπουλα – Επιχείρηση διάσωσης από την ΕΜΑΚ

22:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λασίθι: Στα δίχτυα της Δίωξης Ναρκωτικών 18χρονος στον Άγιο Νικόλαο

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός – Βόλος 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρώτοι βαθμοί για τους Βολιώτες

22:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Άρης 1-2: Απόδραση με ανατροπή στο ντεμπούτο του Χιμένεθ

21:57LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Θαυμάζει το ηλιοβασίλεμα αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

19:24ΚΟΣΜΟΣ

«Τάιλερ, εσύ είσαι; Σου μοιάζει» - Πώς ο πατέρας κατάλαβε ότι ο γιος του ήταν ο δολοφόνος

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Η viral στιγμή που ιερέας χορεύει κρητικά και εντυπωσιάζει – Δείτε βίντεο

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

20:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Ανοίγουν» τα στόματα για τη σκοτεινή δράση του 42χρονου μαστροπού – Μου φώναζε «πιες κοκαΐνη»

23:09LIFESTYLE

Εύη Φραγκάκη: Δύσκολες ώρες για τη δημοσιογράφο – «Θαρραλέα ψυχή, καλό σου ταξίδι στο φως»

19:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ειρηνοποιός Αταμάν: «Δε σήκωσα τις γροθιές μου από σεβασμό – Απολύθηκε αυτός που έκανε την ανάρτηση»

22:17LIFESTYLE

Ιστορική βραδιά για την Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο – Βίντεο

17:37ΚΟΣΜΟΣ

«Η Βρετανία επιτέλους ξύπνησε»: 110.000 διαδηλωτές κατά της ισλαμοποίησης, συμπλοκές με αστυνομικούς

22:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεαροί Παλαιστίνιοι επιτέθηκαν σε ζευγάρι Ισραηλινών στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν παιδί μάλαμα» - Συγκλονίζει εθελοντής που ανέσυρε νεκρό τον 23χρονο Νίκο

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Συναγερμός για την εξαφάνιση δύο ανήλικων αγοριών από τον Πολύγυρο

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε γνωστή influencer για κατοχή ροζ κοκαΐνης – Πώς πιάστηκε στα «δίχτυα» της αστυνομίας

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Τι οδήγησε τον 22χρονο από την υποτροφία στην ταράτσα - «Φως» στα «χαμένα» χρόνια

18:10LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Δάκρυσε μιλώντας για την Μαρινέλλα - Αποκάλυψε τι του είπε μετά το εγκεφαλικό

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ