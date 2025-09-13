Παλαιοσέλλι Κόνιτσας: Γάτα… κυνηγά αλεπού στην πλατεία του χωριού!

Μόνιμη θαμώνας στην πλατεία του Παλαιοσελλίου Κόνιτσας έχει γίνει το τελευταίο διάστημα μία αλεπού. Οι λιγοστοί κάτοικοι που συνήθως είναι στο καφενείο απολαμβάνουν τις βόλτες της και συχνά αφήνουν λιχουδιές για το άγριο ζώο.

Είναι γνωστό ότι η συνύπαρξη της αλεπού με κατοικίδια δεν είναι καθόλου εύκολη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η γάτα ήρθε αντιμέτωπη με μία γάτα η οποία αποδείχθηκε πολύ θαρραλέα.

Οι κάτοικοι παρακολουθούσαν τα δύο ζώα να κοιτάζονται και ήταν πεπεισμένοι ότι η αλεπού θα επιτεθεί στη γάτα ωστόσο, η θαρραλέα γάτα επιτέθηκε στην αλεπού κάνοντάς την να τραπεί σε φυγή από την αυλή της.

Δείτε το βίντεο που αποκάλυψε το epiruspost.gr:

Διαβάστε επίσης