Κρήτη: Η 23χρονη που σκοτώθηκε σε τροχαίο επέστρεφε από τη δουλειά της

Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου από το τροχαίο δυστήχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/09) στον επαρχιακό δρόμο Σταλίδα-Μάλια που στοίχισε τη ζωή σε μια 23χρονη γυναίκα.

Η νεαρή γυναίκα επέστρεφε από τη δουλειά της, όταν η μοτοσικλέτα της χτυπήθηκε από δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 27χρονος αλλοδαπός.

Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 27χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού MEGA, ο 27χρονος εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με την 23χρονη. Παρά το ότι η νεαρή φορούσε κράνος, η σύγκρουση ήταν μοιραία. Κανένας από τους δύο δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ η μοτοσικλέτα του νεαρού άνδρα ήταν ανασφάλιστη.

Μετά το δυστύχημα, ο 27χρονος εγκατέλειψε την κοπέλα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όταν έσκασε το λάστιχο της μηχανής του. Περαστικοί τον εντόπισαν και τον ακινητοποίησαν, μέχρι που συνελήφθη από τις Αρχές.

