Νέο τέλος στα ακίνητα από το 2027 – Ποιες κατοικίες θα βρεθούν στο επίκεντρο, πώς θα υπολογίζεται

Snapshot Από την 1η Ιανουαρίου 2027, εισάγεται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, που αντικαθιστά υφιστάμενες επιβαρύνσεις στην ακίνητη περιουσία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επιβάρυνση θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά και την αξία του ακινήτου, καθώς και στις αποφάσεις κάθε Δήμου, με συντελεστή από 0,3‰ έως 0,7‰.

Νεόδμητα ακίνητα μεγάλης επιφάνειας σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες θα επιβαρύνονται περισσότερο, ενώ παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αξίες θα έχουν ελαφρύνσεις.

Το Τέλος θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και ο υπόχρεος πληρωμής μπορεί να είναι ιδιοκτήτης, επικαρπωτής, νομέας ή ενοικιαστής ακινήτου, ανάλογα με το ποιος επιβαρύνεται με τον λογαριασμό.

Το Τέλος θα εφαρμοστεί σε όλα τα ακίνητα εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, οικισμών προ του 1923 ή μικρών οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και σε κτίσματα εκτός αυτών με υπολογισμό της αξίας και επιπλέον έκτασης. Snapshot powered by AI

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο επιβαρύνεται η ακίνητη περιουσία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Μέσα από τον νέο Κώδικα, που προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, θεσπίζεται το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, ένα νέο σύστημα δημοτικών εσόδων που αντικαθιστά υφιστάμενες επιβαρύνσεις και συνδέει τη φορολόγηση των ακινήτων με τις αποφάσεις κάθε Δήμου.

Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια ιδιοκτήτες, καθώς το ύψος της επιβάρυνσης θα εξαρτάται πλέον από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, την αξία του και τις επιλογές της τοπικής Αρχής, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.

Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης, το οποίο προέβλεπε το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν περιλαμβάνεται τελικά στις διατάξεις που κατατέθηκαν στη Βουλή, μετά τις έντονες αντιδράσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Μετά την απόσυρση του τέλους υπέρ των περιφερειών, οι επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιορίζονται, ωστόσο, η εφαρμογή αυτού του φόρου αναμένεται να οδηγήσει σε διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Συγκεκριμένα, επιβαρύνσεις αναμένονται για νεόδμητα ακίνητα μεγάλης επιφάνειας που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες, ενώ, ελαφρύνσεις αναμένονται για παλαιότερα ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές ή μεσαίες αντικειμενικές αξίες.

Τα τελικά ποσά του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης, τα οποία θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα καθοριστούν με βάση τον συντελεστή που θα επιλέξει κάθε Δήμος, ο οποίος κυμαίνεται από 0,3‰ έως 0,7‰.

Όπως προβλέπει η διάταξη, εφόσον από ειδική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου προκύπτει ότι η επιβολή του Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης με τον ανώτατο συντελεστή 0,7‰ οδηγεί σε εκτιμώμενα ετήσια έσοδα κατώτερα του 95% των συνολικώς εισπραχθέντων εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΦΗΧ) του οικονομικού έτους 2025, το δημοτικό συμβούλιο δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει συντελεστή ανώτερο του 0,7‰, αποκλειστικά μέχρι του ύψους που απαιτείται ώστε τα εκτιμώμενα έσοδα από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης να ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Υπόχρεος πληρωμής θα είναι κάθε ιδιοκτήτης και κάθε επικαρπωτής ή νομέας ακινήτου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος επιβαρύνει τον ενοικιαστή ακινήτου, υπόχρεος πληρωμής θα είναι ο ενοικιαστής, αλλά στη συνέχεια το ποσό του ΤΤΑ θα αφαιρείται από το μηνιαίο ενοίκιο.

Το ΤΤΑ θα επιβαρύνει: