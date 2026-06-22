Η Nova παρέδωσε στον Δήμο Ρόδου το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος»

Η Nova παρέδωσε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου, το σύστημα Πολιτικής Προστασίας «Smart Forest Ρόδος», μια προηγμένη ψηφιακή υποδομή που ενισχύει την πρόληψη, την επιτήρηση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων σε μία από τις σημαντικότερες περιοχές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της χώρας.

Το έργο αναπτύχθηκε στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, η οποία εντάσσεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογές IoT και ψηφιακά εργαλεία επιτήρησης, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιτήρησης και έγκαιρης ειδοποίησης, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη προστασία του οικοσυστήματος και στη διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας της περιοχής.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova για την αποκατάσταση και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, αλλά και την προστασία μέσω χρήσης τεχνολογίας. Σε συνέχεια των αποκαταστάσεων που πραγματοποίησε στον Έβρο, τη Ρόδο και την Πεντέλη, με το «Smart Forest Ρόδος» η Nova αναδεικνύει τη δυνατότητα μετάβασης από ένα αντιδραστικό σε ένα προληπτικό μοντέλο πολιτικής προστασίας, όπου η τεχνολογία παίζει καταλυτικό ρόλο.

Το «Smart Forest Ρόδος» έχει ήδη τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, υποστηρίζοντας το έργο του Δήμου Ρόδου, των αρμόδιων φορέων, των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αλέξανδρος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε παρουσία επιτελικών στελεχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων Πολιτικής Προστασίας της Ρόδου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, Άγγελος Κορωνιάς, Project Manager της Nova ICT και Ευάγγελος Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ

Η Corporate Affairs Executive Director της Nova, Μάρθα Κεσίσογλου, υπογράμμισε: «Για όλους εμάς στη Nova, το “Smart Forest Ρόδος” αποτελεί ένα έργο-ορόσημο, καθώς αποτυπώνει στην πράξη τη μετάβαση από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Η εμπειρία μας από αποκαταστάσεις σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, όπως η Δαδιά, η Ρόδος και η Πεντέλη, ανέδειξε ακόμη πιο έντονα την ανάγκη για έγκαιρη δράση, συνεργασία και αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραδίδουμε ως δωρεά μια λύση ICT που υποστηρίζει ουσιαστικά την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία. Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την έμπρακτη σύνδεση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με την κοινωνική αξία και την υπεύθυνη προσφορά προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αλέξανδρος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου και Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ

Ο Δήμαρχος Ρόδου, Αλέξανδρος Κολιάδης, δήλωσε: «Το καλοκαίρι του 2023 αποτελεί μια βαθιά πληγή που όλοι μας κουβαλάμε. Μας σημάδεψε και μας υπενθύμισε με σκληρό τρόπο πόσο σημαντική είναι η πρόληψη. Σήμερα, με το έργο “Smart Forest Ρόδος”, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά, θέτοντας την τεχνητή νοημοσύνη, τις θερμικές κάμερες και την ψηφιακή επιτήρηση στην πρώτη γραμμή της πρόληψης και της προστασίας. Αποκτούμε εργαλεία που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τον κίνδυνο έγκαιρα και να παρεμβαίνουμε πιο άμεσα και αποτελεσματικά. Η Κοιλάδα των Πεταλούδων αποτελεί μια μοναδική περιοχή και αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της Ρόδου, φιλοξενώντας ένα ξεχωριστό παγκόσμιο οικοσύστημα. Η προστασία της αποτελεί ύψιστο καθήκον για όλους μας.

Το σύστημα αυτό αποκτά την πραγματική του αξία στα χέρια των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, των στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών μας. Οι εθελοντές κρατούν το νησί όρθιο σε κάθε δύσκολη στιγμή και η προσφορά τους είναι ανεκτίμητη. Το ίδιο και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων και της κοινωνίας της Ρόδου. Το “Smart Forest Ρόδος” έγινε πραγματικότητα χάρη στη δύναμη της συνεργασίας. Ευχαριστούμε τη Nova, που επένδυσε στην ανθεκτικότητα του νησιού μας, παρέχοντας ένα σύγχρονο σύστημα πρόληψης και επιτήρησης.

Παράλληλα, η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του Γενικού Διευθυντή Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου και τη στενή συνεργασία μας με την κεντρική διοίκηση για τη θωράκιση του φυσικού πλούτου της Ρόδου μας. Αυτό το προηγμένο σύστημα, που έχει εγκατασταθεί στην Κοιλάδα των Πεταλούδων και έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία, αποτελεί οδηγό για το μέλλον. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε το δίκτυο και σε άλλες κρίσιμες περιοχές του νησιού μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συστηματική δουλειά, ώστε να δώσουμε στη Ρόδο και στους ανθρώπους της την ασφάλεια και το μέλλον που τους αξίζει».

Από αριστερά προς τα δεξιά: Αλέξανδρος Κολιάδης, Δήμαρχος Ρόδου, Στάθης Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΝ, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της Nova ICT

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στάθης Σταθόπουλος, δήλωσε: «Με χαρά βρέθηκα στη Ρόδο, για να ευχαριστήσω εκ μέρους του ΥΠΕΝ και του Υπουργού κ. Παπασταύρου, αφενός τη Nova για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση του έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, εδώ, στην Κοιλάδα των Πεταλούδων, αφετέρου την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, προσωπικά τον Περιφερειάρχη Γ. Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο κ. Κολιάδη για τον συντονισμό και τη βοήθεια. Μια σπουδαία δουλειά μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, για την έγκαιρη πρόβλεψη πυρκαγιών και την έγκαιρη παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους, δύο στοιχεία που βρίσκονται στον “πυρήνα” της συγκεκριμένης ιδιωτικής πρωτοβουλίας “Smart Forest Ρόδος – ENGAGE AFD”, σε μια κρίσιμη, περιβαλλοντικά φορτισμένη, προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε στη διάθεσή μας και αξιοποιούμε νέες τεχνολογίες για την επίτευξη αυτού του δύσκολου έργου. Η κλιματική κρίση επιτάσσει την εντατικοποίηση πρωτοβουλιών πρόληψης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η παρούσα, αλλά και πλήθος άλλων πρωτοβουλιών που λαμβάνουμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα προγράμματα AntiNero, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε διάφορες περιοχές της χώρας και αφορούν στη δημιουργία μικτών αντιπυρικών ζωνών, η πρωτοβουλία, με πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πλάτους 10 μέτρων περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών, η εισαγωγή νέων προδιαγραφών εκπόνησης διαχειριστικών μελετών δάσους, κ.ά. Και πάλι τις θερμές μας ευχαριστίες!»

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικών Εκτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελος Γκουντούφας, σημείωσε: «Η συνεργασία μας με τη Nova τα τελευταία χρόνια έχει καλύψει διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πτυχές της δασικής πολιτικής με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ξεκινώντας με έργα αποκατάστασης σε κρίσιμα και εμβληματικά δασικά οικοσυστήματα που είχαν πληγωθεί από δασικές πυρκαγιές, όπως στη Δαδιά Έβρου, στη Ρόδο και στην Πεντέλη, υλοποιούμε σήμερα καινοτόμες εφαρμογές πρόληψης σε συνεργασία και με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι η αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος απαιτεί επενδύσεις στην πρόληψη με έμφαση στην ενεργητική διαχείριση των δασών μας, με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ισχυρών συνεργασιών. Απαιτεί να ξεφύγουμε από αποσπασματικές παρεμβάσεις και να περάσουμε σε ολοκληρωμένη αειφορική διαχείριση, σε έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου, ταχύτατη απόκριση, συντονισμένη καταστολή και αποτελεσματική αποκατάσταση όπου απαιτείται. Για άλλη μια φορά ευχαριστώ τη Nova για την εμπιστοσύνη της στην προσέγγιση αυτή, που την κάνει πράξη για ακόμη μια φορά».

Το σύστημα «Smart Forest Ρόδος» σε επιχειρησιακή λειτουργία

Το σύστημα «Smart Forest Ρόδος» σε επιχειρησιακή λειτουργία

Ο CEO της Nova ICT, αναδόχου του έργου, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, τόνισε: «Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν συμβάλλει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. Με την παράδοση του συστήματος στον Δήμο Ρόδου, θέλουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης των πυρκαγιών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της τοπικής κοινωνίας».

Με όχημα την τεχνογνωσία, την καινοτομία και τη συνεργασία, η Nova συμβάλλει έμπρακτα στη διαφύλαξη της φυσικής κληρονομιάς της χώρας και στη δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματος. Η δέσμευση αυτή στη βιώσιμη ανάπτυξη αναγνωρίστηκε το 2026 από την EcoVadis, έναν από τους κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, με τη Nova να κατατάσσεται στο Top 13% των εταιρειών τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και το Top 10% του κλάδου ως προς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.

Μπορείτε να δείτε την τελετή παράδοσης του έργου «Smart Forest Ρόδος» εδώ.