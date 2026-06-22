Χάρις Αλεξίου: Το Δημοτικό Ωδείο της πόλης πήρε το όνομά της - «Η δική μου αρχή είναι εδώ, στη Θήβα»

Η Χάρις Αλεξίου ερμηνεύει τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας», χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς στη Θήβα

Snapshot Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας ονομάστηκε επίσημα «Δημοτικό Ωδείο Θήβας Χάρις Αλεξίου» σε αναγνώριση της προσφοράς της στην ελληνική μουσική και τον πολιτισμό.

Η Χάρις Αλεξίου τόνισε τον ιδιαίτερο δεσμό της με τη Θήβα και περιέγραψε το Ωδείο ως χώρο όπου γεννιούνται όνειρα και ανακαλύπτεται η εσωτερική φωνή ενός παιδιού.

Στην εκδήλωση, η ερμηνεύτρια ερμήνευσε συγκινητικά τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας», αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος χαρακτήρισε την τιμή προς τη Χάρις Αλεξίου ως μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του και παραδέχτηκε ότι η αναγνώριση της καθυστέρησε.

Η εκδήλωση περιελάμβανε συναυλία

αφιέρωμα με συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας, μαθητών του Ωδείου και της Ζωής Παπαδοπούλου, ενώ ο Λάκης Λαζόπουλος μίλησε θερμά για την καλλιτέχνιδα. Snapshot powered by AI

«Η δική μου αρχή είναι εδώ, στη Θήβα». Με αυτά τα λόγια η Χάρις Αλεξίου περιέγραψε τον ιδιαίτερο δεσμό που τη συνδέει με την πόλη όπου μεγάλωσε, μιλώντας για τις πρώτες εικόνες, τις μνήμες και τους ήχους που σημάδεψαν τη ζωή της και καθόρισαν την καλλιτεχνική της πορεία.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια τιμήθηκε σε μια ξεχωριστής εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Θηβαίων, με πρωτοβουλία του δημάρχου Γιώργου Αναστασίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής.

Το Δημοτικό Ωδείο της πόλης έλαβε το όνομά της, ως αναγνώριση της διαχρονικής προσφοράς της στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό.

Το Δημοτικό Ωδείο Θήβας φέρει πλέον το όνομα της Χάρις Αλεξίου, τιμώντας την πολύχρονη προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι και τον πολιτισμό

Κατά την ομιλία της, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη αγάπη στο Ωδείο, χαρακτηρίζοντάς το ως «έναν χώρο όπου γεννιούνται όνειρα και όπου ένα παιδί μπορεί να ανακαλύψει όχι μόνο τη φωνή του στο τραγούδι, αλλά και τη δική του εσωτερική φωνή».

Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν η ίδια ερμήνευσε τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας», καθηλώνοντας το κοινό και αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους.

Επίσημη ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας

Παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, ανθρώπων του πολιτισμού και μαθητών του Ωδείου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή κατά την οποία ανακοινώθηκε ότι το Δημοτικό Ωδείο Θήβας θα φέρει πλέον το όνομα της κορυφαίας ερμηνεύτριας.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Δήμο Θηβαίων, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αναγνωρίσει τη διαχρονική συμβολή της Χάρις Αλεξίου στην ελληνική μουσική δημιουργία και την πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η συγκίνηση της Χάρις Αλεξίου

Αναφερόμενη στο Δημοτικό Ωδείο, η Χάρις Αλεξίου το χαρακτήρισε ως «ένα σπίτι όπου γεννιούνται όνειρα», έναν χώρο όπου κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει όχι μόνο τη φωνή με την οποία τραγουδά, αλλά και τη δική του εσωτερική φωνή.

Με εμφανή συγκίνηση μίλησε και για τις ρίζες της στη Θήβα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους γονείς της, Θανάση και Ιφιγένεια, αλλά και στον αδελφό της Γιώργο. «Εδώ είναι οι πρώτες μου εικόνες, οι πρώτες μου μνήμες. Εδώ ήταν οι πρώτοι ήχοι που μπήκαν μέσα μου, πριν ακόμη καταλάβω πως αυτοί οι ήχοι θα γίνουν η ζωή μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η βραδιά κορυφώθηκε όταν η Χάρις Αλεξίου πήρε τον λόγο και ευχαρίστησε τους συμπολίτες της για την τιμή που της έγινε. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ερμήνευσε τη «Μπαλάντα της Ιφιγένειας» μπροστά στο κοινό, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Το newsbomb.gr ήταν εκεί.

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«Αργήσαμε να την τιμήσουμε»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, ο οποίος χαρακτήρισε την εκδήλωση προς τιμήν της Χάρις Αλεξίου ως μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές που έχει ζήσει. «Θα ήθελα να πω ότι ήταν μία από τις ωραιότερες και πλέον συγκινητικές στιγμές που έχω περάσει σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής μου, και της Εκκλησίας και της καθημερινότητάς μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, παρά τις πολλές υποχρεώσεις του, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια βραδιά αφιερωμένη σε μια τόσο σπουδαία προσωπικότητα, προσθέτοντας: «Φεύγω από την εκδήλωση κατενθουσιασμένος. Αργήσαμε να κάνουμε αυτό που κάναμε. Να ακούμε, να ευχαριστούμε και να χαιρόμαστε».

Μια συναυλία-αφιέρωμα

Ξεχωριστή συμβολή στην εκδήλωση είχε η Μεικτή Χορωδία του Δήμου Θηβαίων, η οποία ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια, ως φόρο τιμής στη Χάρις Αλεξίου. Συγκινητική ήταν και η παρέμβαση του Λάκη Λαζόπουλου, στενού φίλου της σπουδαίας ερμηνεύτριας, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για τη διαδρομή, το ήθος και την προσφορά της, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Μετά την τελετή ονοματοδοσίας, οι εκδηλώσεις μεταφέρθηκαν στον χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήβας, όπου πραγματοποιήθηκε συναυλία-αφιέρωμα στο έργο της Χάρις Αλεξίου. Στη σκηνή βρέθηκαν η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θηβαίων και μαθητές του Δημοτικού Ωδείου, ενώ τα τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας απέδωσε η Ζωή Παπαδοπούλου.

Δείτε στιγμιότυπα από τη βραδιά:

Μια τιμή αντάξια της προσφοράς της

Η ονοματοδοσία του Δημοτικού Ωδείου Θήβας σε «Δημοτικό Ωδείο Θήβας Χάρις Αλεξίου» αποτελεί μια ιστορική στιγμή για την πόλη και μια ξεχωριστή αναγνώριση της προσφοράς μιας καλλιτέχνιδας που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι.

Η πρόσοψη του Δημοτικού Ωδείου «Χάρις Αλεξίου», όπως διαμορφώθηκε μετά την τιμητική απόφαση του Δήμου Θηβαίων Newsbomb.gr

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