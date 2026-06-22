Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές: Συντάξεις, ΟΠΕΚΑ και επιδόματα – Όλες οι ημερομηνίες

Με διαδοχικές πληρωμές συντάξεων και επιδομάτων αρχίζει η τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, καθώς εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συντάξεις Ιουλίου, τα τακτικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, αλλά και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί για χιλιάδες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, την έκτακτη ενίσχυση θα λάβουν όσοι έχουν ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά όρια τα οποία καθορίζουν το εύρος των δικαιούχων. Η ενίσχυση θα πιστωθεί αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι τα τέλη του μήνα, δηλαδή έως την επόμενη Τρίτη 30 Ιουνίου, δίχως να έχει προηγηθεί αίτηση.

Ξεκινώντας από τις πληρωμές των συντάξεων του Ιουλίου, η καταβολή θα γίνει ως εξής:

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (ν. 4387/2016) μέσω του ΟΠΣ–ΕΦΚΑ και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ–ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου. Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα και, επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, θα πιστωθούν την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Πότε θα καταβληθούν τακτικά και έκτακτα επιδόματα

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις των ανασφάλιστων υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου.

Την ίδια ημερομηνία θα καταβληθούν και όλα τα υπόλοιπα επιδόματα του Οργανισμού, δηλαδή τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα, το επίδομα γέννας, το επίδομα ενοικίου, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και άλλα. Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς μία ημέρα νωρίτερα.

Μέχρι το τέλος του μήνα, θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί.