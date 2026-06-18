Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς

Τι ισχύει για όσους απέκτησαν πρόσφατα παιδί

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα καταβληθεί έως τα τέλη Ιουνίου, με βάση τις περσινές φορολογικές δηλώσεις.
  • Το επίδομα πιστώνεται αυτόματα στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς αίτηση στην εφαρμογή myAADE.
  • Δικαιούχοι είναι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις ανά παιδί.
  • Όσοι απέκτησαν πρόσφατα παιδί πρέπει να δηλώσουν τη μεταβολή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως 31 Ιουλίου για να λάβουν το επίδομα έως 31 Αυγούστου.
  • Σε κοινές φορολογικές δηλώσεις το επίδομα καταβάλλεται στον υπόχρεο υποβολής, ενώ σε χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα το ποσό μοιράζεται ισομερώς.
Snapshot powered by AI

Έως τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το πόσα παιδιά έχουν δηλωθεί στις περσινές φορολογικές δηλώσεις.

Όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια θα δουν το επίδομα να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη αίτηση στην εφαρμογή myAADE.

Το επίδομα δικαιούνται όλοι οι γονείς που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 (πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) το οποίο δεν ξεπερνάει:

• έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και

• έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

Για όσους απέκτησαν πρόσφατα παιδί προβλέπεται ότι η καταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί έως 31 Αυγούστου. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου να έχουν προβεί σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ για να κάνουν προσθήκη του εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή φορολογίας εισοδήματος.

Τα χρήματα θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης εάν οι γονείς κάνουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων με κοινά τέκνα τόσο η ενίσχυση θα καταβληθεί στο 50% σε κάθε γονέα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται έως την Παρασκευή

09:15LIFESTYLE

Χριστίνα Μπόμπα για Σάκη Τανιμανίδη: «Δεν ζηλεύει, ίσα ίσα μου λέει να ντύνομαι προκλητικά»

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τους βοριάδες τις επόμενες ώρες - Κίνδυνος πυρκαγιών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

09:04ΚΟΣΜΟΣ

Βερσαλλίες: Από τη Συνθήκη που τερμάτισε τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο στο μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ - Ιράν: Το παλάτι σύμβολο χλιδής, ισχύος και αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 19χρονος έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα Ενετικά Τείχη – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

08:19WHAT THE FACT

Αστρονόμοι ανιχνεύουν σπάνια «σήματα UFO» από μια μαύρη τρύπα που κινείται με σχεδόν ταχύτητα φωτός

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

08:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις Βρυξέλλες για την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός

08:05ΜΑΝΤΕΙΟ

Ποιος θα προεδρεύει όταν ληφθούν οι αποφάσεις για τα ευρωπαϊκά λεφτά οέο; Ρομαντικοί και αποφασισμένοι, Τα βραχιόλια της Άννας και του Μανώλη

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

07:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βαθαίνει το σπιράλ εσωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ: Τρεις συνεντεύξεις γεμάτες αιχμές από Πολάκη, Φάμελλο, Παππά σε μια ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:26ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Καραμήτρου: Στο νοσοκομείο η δημοσιογράφος μετά από έκρηξη κλιματιστικού

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF, NOAA και NASA για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο στην Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νέα τροπή στην εξαφάνιση της Σταυρούλας – Το πρόσωπο - «κλειδί» που μπορεί να λύσει το μυστήριο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η πόλη των ίσων: Ο αρχαίος πολιτισμός που άνθισε χωρίς βασιλείς, παλάτια και ναούς

08:19LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Ντέιβ Τσέις από το «The Ring», σε ηλικία 35 ετών - Η συγκλονιστική δήλωση για την παρακαταθήκη που ήθελε να αφήσει μετά τον θάνατό της

07:39LIFESTYLE

O μυστικός γάμος του Αρμάν Ντουπλάντις - Παντρεύτηκε στη Γαλλία τη σύντροφό του Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Θάνατος μυστήριο: Κόρη γνωστού σκηνοθέτη και ο σύζυγός της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο αυτοκίνητο τους με τη μηχανή αναμμένη

07:56ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: «O Tραμπ απαίτησε την άνευ όρων παράδοση του Ιράν. Toν περίμενε όμως μια έκπληξη»

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:02ΚΟΣΜΟΣ

H αποκωδικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου - Τι θα γίνει με το ταμείο των 300 δις δολαρίων

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων τρομοκρατεί τους κατοίκους - «Δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε»

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

03:16LIFESTYLE

Mad VMA 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εμφανίσεις που έκλεψαν την παράσταση

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Βίντεο με οδηγούς να πιάνονται στα χέρια πάνω σε σιδηροδρομική διάβαση – Μάλωσαν για την προτεραιότητα

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι: Αυτά είναι τα 6 είδη που υπάρχουν στα ελληνικά νερά - Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο

19:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Πόσα λεφτά κόστισε η επιτυχημένη σειρά; 

07:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

08:42LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Σωκράτη Αλαφούζο - Πέθανε η μητέρα του

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Βάρκιζα: Λαγοκέφαλος δάγκωσε γυναίκα την ώρα που κολυμπούσε και της έκοψε κομμάτι από τη γάμπα

07:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πού θα πέσουν οι βάσεις; Τι δείχνουν οι βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ