Επίδομα 150 ευρώ: Πότε θα καταβληθεί στους δικαιούχους – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς

Snapshot Το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί θα καταβληθεί έως τα τέλη Ιουνίου, με βάση τις περσινές φορολογικές δηλώσεις.

Το επίδομα πιστώνεται αυτόματα στους δικαιούχους που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς αίτηση στην εφαρμογή myAADE.

Δικαιούχοι είναι γονείς με οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ για έγγαμους και έως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαυξήσεις ανά παιδί.

Όσοι απέκτησαν πρόσφατα παιδί πρέπει να δηλώσουν τη μεταβολή στο Μητρώο της ΑΑΔΕ έως 31 Ιουλίου για να λάβουν το επίδομα έως 31 Αυγούστου.

Σε κοινές φορολογικές δηλώσεις το επίδομα καταβάλλεται στον υπόχρεο υποβολής, ενώ σε χωριστές δηλώσεις με κοινά τέκνα το ποσό μοιράζεται ισομερώς. Snapshot powered by AI

Έως τα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα παιδιού ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το πόσα παιδιά έχουν δηλωθεί στις περσινές φορολογικές δηλώσεις.

Όσοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια θα δουν το επίδομα να πιστώνεται στους λογαριασμούς τους χωρίς να χρειάζεται κάποια άλλη αίτηση στην εφαρμογή myAADE.

Το επίδομα δικαιούνται όλοι οι γονείς που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2024 (πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο) το οποίο δεν ξεπερνάει:

• έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου και

• έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Ως αριθμός εξαρτώμενων τέκνων λογίζεται το άθροισμα κοινών και μη κοινών εξαρτώμενων τέκνων.

Για όσους απέκτησαν πρόσφατα παιδί προβλέπεται ότι η καταβολή του επιδόματος θα καταβληθεί έως 31 Αυγούστου. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει έως τις 31 Ιουλίου να έχουν προβεί σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ για να κάνουν προσθήκη του εξαρτώμενου τέκνου μετά την υποβολή φορολογίας εισοδήματος.

Τα χρήματα θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου στον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης εάν οι γονείς κάνουν κοινή δήλωση. Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων με κοινά τέκνα τόσο η ενίσχυση θα καταβληθεί στο 50% σε κάθε γονέα.

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