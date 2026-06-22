Αυστραλία: Η μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών στην ιστορία της χώρας - Εντοπίστηκαν τρεις τόνοι

Οι αρχές της Αυστραλίας προχώρησαν στη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης στην ιστορία της χώρας, αφού εντόπισαν 3 τόνους του ναρκωτικού σε υπόγειο στο Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι αρχές εντόπισαν το φορτίο, το οποίο ήταν κρυμμένο σε ειδικά διαμορφωμένα διπλά πατώματα τριών εμπορευματοκιβωτίων σε ένα υπόγειο καταφύγιο, στις 19 Ιουνίου σε μια κατοικία στο Λοντοντέρι του δυτικού Σίδνεϊ, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, η κοκαΐνη που βρέθηκε έχει συνολική αξία 816 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ). Κατά την διάρκεια της εφόδου στην κατοικία, οι αρχές συνέλαβαν έναν 21χρονο και έναν 25χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή εμπορικής ποσότητας παράνομου ναρκωτικού και βρίσκονται αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Αυστραλίας ανακοίνωσε ότι η κοκαΐνη που βρέθηκε στο Σίδνεϊ, την πρωτεύουσα της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας και την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Αυστραλίας, είχε φτάσει στη χώρα με πλοίο στο Midge Point, μια αραιοκατοικημένη περιοχή του Κουίνσλαντ. Από εκεί, οι δράστες μετέφεραν με όχημα τα ναρκωτικά στο Σίδνεϊ, καλύπτοντας μια απόσταση 1.800 χιλιομέτρων.

Η τιμή της κοκαΐνης στην «αγορά» της Αυστραλίας αγγίζει τα 300 δολάρια Αυστραλίας (περίπου 185 ευρώ) ανά γραμμάριο, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας.