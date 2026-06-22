Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο» συναγερμό αύριο 15 περιοχές

Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο Τρίτη (23/06) 15 περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου από την Πυροσβεστική.

Σε υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς είναι Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσο, Π.Ε. Ρόδος, Κρήτη, περιοχές Εύβοιας και Φθιώτιδας.