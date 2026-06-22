Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς: Σε «κίτρινο» συναγερμό αύριο 15 περιοχές
Η Αττική, η Εύβοια, η Κρήτη και άλλες 12 περιοχές σε κατάσταση υψηλού κινδύνου αύριο - Ισχυρές συστάσεις για προσοχή από τις αρμόδιες Αρχές
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σε κίτρινο συναγερμό (επίπεδο 3) βρίσκονται αύριο Τρίτη (23/06) 15 περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου από την Πυροσβεστική.
Σε υψηλό κίνδυνο για πρόκληση πυρκαγιάς είναι Αττική, Βοιωτία, Αργολίδα, Κορινθία, Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσο, Π.Ε. Ρόδος, Κρήτη, περιοχές Εύβοιας και Φθιώτιδας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:25 ∙ LIFESTYLE
Η σειρά «Έτερος Εγώ» πάει ΑΝΤ1 – Πότε θα προβάλλεται;
15:21 ∙ LIFESTYLE
Δυο μαύρα πουκάμισα: Τα πρώτα πλάνα με τους πρωταγωνιστές
15:06 ∙ LIFESTYLE
Snik: Την κόρη μας θα την πούμε Μπόνι, σαν το «Μπόνι και Κλάιντ»
11:00 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ