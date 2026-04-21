Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari έρχεται και προκαλεί δέος – Αυτή είναι η τιμή της
Η Ferrari ετοιμάζεται να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Η Ferrari παρουσιάζει το πρώτο της αμιγώς ηλεκτρικό πολυτελές αυτοκίνητο, με προκαταρκτική τιμή περίπου 550.000 ευρώ.
- Το Luce αναμένεται να κοστίζει περισσότερο από το SUV Purosangue, αλλά η τελική τιμή μπορεί να μεταβληθεί έως 10%.
- Η Ferrari επιδιώκει να διατηρήσει υψηλές τιμές για το ηλεκτρικό μοντέλο, προωθώντας την αποκλειστικότητα και την αξία αντί για όγκο πωλήσεων.
- Η εταιρεία θα συνεχίσει να προσφέρει κινητήρες εσωτερικής καύσης, υβριδικά και ηλεκτρικά συστήματα, διατηρώντας την οδηγική εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
