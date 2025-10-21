Στην Αθήνα η EUCOPE - Συνάντηση με τον Άδωνι Γεωργιάδη

Συνάντηση με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη είχε την προηγούμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο της ένωσης EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs), με την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης των μελών της, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Τη συζήτηση απασχόλησαν τα προβλήματα της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα -με έμφαση στο clawback, όπως και οι αναταράξεις που ενδεχομένως θα προκαλέσουν οι πολιτικές των δασμών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η "European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs" (EUCOPE) ιδρύθηκε το 2008 με έδρα τις Βρυξέλλες, και εκπροσωπεί μεσαίες και μικρότερες φαρμακοβιομηχανίες της Ευρώπης. Μέλη της είναι περισσότερες από 260 εταιρείες και εθνικές ενώσεις από 26 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και κυκλοφορία καινοτόμων φαρμάκων – με έμφαση στις σπάνιες, εξειδικευμένες και εξατομικευμένες θεραπείες.

Αναγνωρισμένη ως βασικός συνομιλητής από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα – μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) – η EUCOPE συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της φαρμακευτικής και ρυθμιστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος στόχος της είναι η διασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την καινοτομία στον τομέα της υγείας και η ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε νέες, αποτελεσματικές θεραπείες. Η EUCOPE έχει ισχυρή φωνή στις Βρυξέλλες, πραγματοποιεί συναντήσεις με υπουργούς Υγείας των κρατών-μελών και σκοπός της είναι να παρέχει μια πραγματική εικόνα της αγοράς και των προβλημάτων της σε κάθε χώρα και σε εθνικό σύστημα υγείας, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη της.

Στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το ετήσιο Members Meeting της EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs), με την υποστήριξη των μελών της Ένωσης και της ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε., η οποία είναι μέλος της. Η επιλογή της Ελλάδας ως χώρα φιλοξενίας αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας στην ευρωπαϊκή φαρμακευτική καινοτομία και πολιτική υγείας. Στο Members Meeting συμμετείχαν εκπρόσωποι από κορυφαίες φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες της Ευρώπης, όπου συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που αφορούν τον κλάδο, όπως οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας, η προώθηση της καινοτομίας και των κλινικών μελετών, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη φαρμακοβιομηχανία, οι σύγχρονες προκλήσεις στη ρύθμιση και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη πορεία της Ελλάδας στον τομέα του φαρμάκου και της έρευνας, επισημαίνοντας τη σημασία της διαρκούς στήριξης της καινοτομίας και της επένδυσης σε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.

Επίσης, ο Πρόεδρος του ΕΟΦ, Σπυρίδων Σαπουνάς, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες του Οργανισμού για την ενίσχυση της ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας και της έγκαιρης αξιολόγησης φαρμάκων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ελλείψεις φαρμάκων, εξηγώντας τους μηχανισμούς με τους οποίους ο ΕΟΦ τις παρακολουθεί, προβλέπει και διαχειρίζεται, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειας της αγοράς και την προστασία των ασθενών. Επιπλέον, έκανε ειδική αναφορά στον ρόλο του ΗΜVO (Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων) στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επαλήθευση της γνησιότητας των φαρμάκων, ως ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και την καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Από την πλευρά του PhRMA Innovation Forum (PIF), η πρόεδρος Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, μίλησε με έμφαση στη σημασία της διαφανούς φαρμακευτικής πολιτικής, της πρόσβασης των ασθενών και της αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

Σημειώνεται, τέλος, ότι την προηγούμενη ημέρα, στις 14 Οκτωβρίου, διεξήχθη το Διοικητικό Συμβούλιο (Board Meeting) της EUCOPE, όπου ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, Άρης Αγγελής απηύθυνε ομιλία εστιάζοντας στη στρατηγική πορεία της Ελλάδας στον τομέα της υγείας, τη σημασία των κλινικών μελετών και την ενίσχυση της καινοτομίας.

