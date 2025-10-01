Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

Η ανακοίνωση της συμφωνίας από τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer συμφώνησε να ρίξει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της που διατίθενται σε ασφαλισμένους με χαμηλό εισόδημα μέσω του προγράμματος Medicaid και σε αντάλλαγμα να εξαιρεθεί από τους δασμούς.

Η Pfizer δεσμεύθηκε να μειώσει τις τιμές στα επίπεδα άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Επίσης, όλα τα νέα φάρμακα της εταιρείας θα εισέρχονται στην αμερικανική αγορά στη χαμηλότερη τιμή ενός «καλαθιού» χωρών υψηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει παράδειγμα, το οποίο σύντομα και άλλες φαρμακοβιομηχανίες θα ακολουθήσουν.

Δασμοί 100%

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου, ότι από σήμερα 1η Οκτωβρίου θα επιβληθούν δασμοί σε ποσοστό 100% σε όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ πρωτότυπα και εντός πατέντου φάρμακα, εάν οι εταιρείες που τα παράγουν δεν επενδύσουν σε εγκαταστάσεις σε αμερικανικό έδαφος.

Η Pfizer θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σε παραγωγή εντός των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα έλαβε «περίοδο χάριτος» τριών ετών, κατά την οποία τα σκευάσματά της δεν θα υπόκεινται σε δασμούς.

Οι μετοχές της Pfizer ανέβηκαν κατά 6% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, συμπαρασύροντας και μετοχές άλλων φαρμακοβιομηχανιών, όπως της Eli Lilly, της αμερικανικής Merck (σ.σ. MSD στην Ευρώπη), της Amgen, της AbbVie και της GSK. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει επενδύσεις εντός των ΗΠΑ και αισιοδοξούν ότι θα παρακάμψουν και αυτές τους δασμούς στα προϊόντα τους.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει, επίσης, οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk, Biogen, Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Roche, Johnson & Johnson. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει επιστολή σε 17 ηγέτιδες φαρμακοβιομηχανίας τον περασμένο Ιούλιο, με την οποία ζητούσε να δεσμευθούν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σε μείωση τιμών για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αμερικανική αγορά.

TrumpRx: Online πώληση φαρμάκων από το 2026

Ένα ακόμη σχέδιο του Τραμπ είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας απευθείας πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους ασθενείς.

Πρόκειται για το TrumpRx, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στο 2026.

Ήδη αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Pfizer, έχουν συμφωνήσει να διαθέτουν τα φάρμακά τους μέσω αυτής της πλατφόρμας σε χαμηλότερες τιμές.

Αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη;

Η απειλή επικείμενων αυξήσεων των τιμών σε καινοτόμα -κυρίως- φάρμακα εξαιτίας των δασμών, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη.

Η ανησυχία είναι έκδηλη και στη χώρα μας. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, έθιξε το ζήτημα κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου με το ΙΟΒΕ, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Ήδη η Βρετανία αλλάζει ρότα στη φαρμακευτική της δαπάνη. Ο επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της κυβέρνησης, Σερ Πάτρικ Βάλανς, δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να αντιστρέψει τη μειούμενη δημόσια δαπάνη στα φάρμακα, καθώς δύο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ανέστειλαν ή «πάγωσαν» τις επενδύσεις που είχαν προγραμματίσει να γίνουν στη χώρα, ενώ προειδοποίησαν για ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μιλώντας σε βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Βάλανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξει αυξημένο ποσοστό των δαπανών του NHS (σ.σ. Εθνικού Συστήματος Υγείας) για φάρμακα» σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί βαθιά για τη 10ετή μείωση των επενδύσεων και της υποστήριξης για μια ζωτική βιομηχανία».

«Ο λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι μόνο η τιμή... Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ταχεία εισαγωγή των καλύτερων νέων φαρμάκων» στη χώρα, προειδοποίησε.

