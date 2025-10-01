Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

Σε μια συμφωνία που εξέπληξε πολλούς, ακόμα και εντός της φαρμακοβιομηχανίας, κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με την Pfizer.

Διονυσία Προκόπη

Μπουρλά - Τραμπ
Η ανακοίνωση της συμφωνίας από τον CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά και τον Ντόναλντ Τραμπ
AP
ΦΑΡΜΑΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία Pfizer συμφώνησε να ρίξει τις τιμές των συνταγογραφούμενων φαρμάκων της που διατίθενται σε ασφαλισμένους με χαμηλό εισόδημα μέσω του προγράμματος Medicaid και σε αντάλλαγμα να εξαιρεθεί από τους δασμούς.

Η Pfizer δεσμεύθηκε να μειώσει τις τιμές στα επίπεδα άλλων ανεπτυγμένων χωρών. Επίσης, όλα τα νέα φάρμακα της εταιρείας θα εισέρχονται στην αμερικανική αγορά στη χαμηλότερη τιμή ενός «καλαθιού» χωρών υψηλού εισοδήματος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει παράδειγμα, το οποίο σύντομα και άλλες φαρμακοβιομηχανίες θα ακολουθήσουν.

Δασμοί 100%

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στις 25 Σεπτεμβρίου, ότι από σήμερα 1η Οκτωβρίου θα επιβληθούν δασμοί σε ποσοστό 100% σε όλα τα εισαγόμενα στις ΗΠΑ πρωτότυπα και εντός πατέντου φάρμακα, εάν οι εταιρείες που τα παράγουν δεν επενδύσουν σε εγκαταστάσεις σε αμερικανικό έδαφος.

Η Pfizer θα επενδύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια σε Έρευνα και Ανάπτυξη και σε παραγωγή εντός των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα έλαβε «περίοδο χάριτος» τριών ετών, κατά την οποία τα σκευάσματά της δεν θα υπόκεινται σε δασμούς.

Οι μετοχές της Pfizer ανέβηκαν κατά 6% μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, συμπαρασύροντας και μετοχές άλλων φαρμακοβιομηχανιών, όπως της Eli Lilly, της αμερικανικής Merck (σ.σ. MSD στην Ευρώπη), της Amgen, της AbbVie και της GSK. Όλες αυτές οι εταιρείες έχουν ήδη ανακοινώσει επενδύσεις εντός των ΗΠΑ και αισιοδοξούν ότι θα παρακάμψουν και αυτές τους δασμούς στα προϊόντα τους.

Επενδύσεις στις ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει, επίσης, οι φαρμακευτικές εταιρείες Novo Nordisk, Biogen, Sanofi, Novartis, AstraZeneca, Roche, Johnson & Johnson. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στείλει επιστολή σε 17 ηγέτιδες φαρμακοβιομηχανίας τον περασμένο Ιούλιο, με την οποία ζητούσε να δεσμευθούν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2025, σε μείωση τιμών για τα φάρμακα που κυκλοφορούν στην αμερικανική αγορά.

TrumpRx: Online πώληση φαρμάκων από το 2026

Ένα ακόμη σχέδιο του Τραμπ είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας απευθείας πώλησης συνταγογραφούμενων φαρμάκων στους ασθενείς.

Πρόκειται για το TrumpRx, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του μέσα στο 2026.

Ήδη αρκετές φαρμακευτικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Pfizer, έχουν συμφωνήσει να διαθέτουν τα φάρμακά τους μέσω αυτής της πλατφόρμας σε χαμηλότερες τιμές.

Αυξήσεις τιμών στην Ευρώπη;

Η απειλή επικείμενων αυξήσεων των τιμών σε καινοτόμα -κυρίως- φάρμακα εξαιτίας των δασμών, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην Ευρώπη.

Η ανησυχία είναι έκδηλη και στη χώρα μας. Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΦΕΕ, Μιχάλης Χειμώνας, έθιξε το ζήτημα κατά την πρόσφατη συνέντευξη Τύπου του Συνδέσμου με το ΙΟΒΕ, κρούωντας τον κώδωνα του κινδύνου.

Ήδη η Βρετανία αλλάζει ρότα στη φαρμακευτική της δαπάνη. Ο επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της κυβέρνησης, Σερ Πάτρικ Βάλανς, δήλωσε ότι η Βρετανία θα πρέπει να αντιστρέψει τη μειούμενη δημόσια δαπάνη στα φάρμακα, καθώς δύο μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες ανέστειλαν ή «πάγωσαν» τις επενδύσεις που είχαν προγραμματίσει να γίνουν στη χώρα, ενώ προειδοποίησαν για ένα δύσκολο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μιλώντας σε βουλευτές του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Βάλανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξει αυξημένο ποσοστό των δαπανών του NHS (σ.σ. Εθνικού Συστήματος Υγείας) για φάρμακα» σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί βαθιά για τη 10ετή μείωση των επενδύσεων και της υποστήριξης για μια ζωτική βιομηχανία».

«Ο λόγος που πιστεύω ότι πρέπει να αντιστρέψουμε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι μόνο η τιμή... Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ταχεία εισαγωγή των καλύτερων νέων φαρμάκων» στη χώρα, προειδοποίησε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:34ΚΟΣΜΟΣ

Κάσι Βεντούρα για Diddy: «Βλέπω εφιάλτες, φοβάμαι ότι θα θέλει εκδίκηση»

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

13:16ΥΓΕΙΑ

Πώς να βελτιώσετε την όρασή σας, σε κάθε ηλικία - Συμβουλές από έναν ειδικό

13:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πρόγραμμα Οκτωβρίου 2025 - Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Μυλωνάκης εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά την πίεσή μας

13:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Συνάντηση Φλωρίδη με την Λάουρα Κοβέσι – Τι ζήτησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

13:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Το ερωτηματικό για Μεντιλίμπαρ και οι σκέψεις για ενδεκάδα

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

13:02ΦΑΡΜΑΚΟ

Η συμφωνία Τραμπ – Pfizer που παρακάμπτει τους δασμούς – Τι θα γίνει με τις τιμές των φαρμάκων

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο Nετανιάχου «τζογάρει» με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η ευκαιρία στο εξωτερικό και το ρίσκο σιο εσωτερικό

12:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απάτη με τα εικονικά τιμολόγια: Πώς η ΕΛΑΣ έφτασε στην εξάρθρωσή της - Δείτε πού είχαν κρύψει 499940 ευρώ σε μετρητά (video)

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Τατσόπουλος: «6 χρόνια πάνω από το χορτάρι»

12:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ο Τζόλης έγινε ο νεότερος Έλληνας με 10 γκολ στην Ευρώπη

12:47LIFESTYLE

«Μεγάλη χίμαιρα»: Το καθηλωτικό τρέιλερ της σειράς που όλοι περιμένουμε

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το Έβερεστ δεν είναι το υψηλότερο βουνό της Γης

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

12:28WHAT THE FACT

Θαμμένα για 325 εκατ. χρόνια, δύο αρχαία αρπακτικά αναδύονται από το μεγαλύτερο σπήλαιο του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Από το «κυνήγι χρυσού» στον θάνατο - Πώς ο 53χρονος Θανάσης έφτασε να εγκλωβιστεί στο σπήλαιο των Γόννων

12:08ΚΟΣΜΟΣ

FT: Απάτη «μαμούθ» στον Πειραιά με κινεζικά προϊόντα - «Η μεγαλύτερη κατάσχεση κοντέινερ στην ΕΕ» αξίας 250 εκατ.ευρώ

12:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Θα ζητήσει αναίρεση της απόφασης για τη δολοφονία της Καρολάιν - «Δεν ξέρετε τι έγινε πριν τη σκοτώσω...»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Η στιγμή που αστυνομικοί εισβάλουν σε σπίτι εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε ηλικιωμένους - Πάνω από 2 εκατ. ευρώ η λεία

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Αποχώρησε από το Σύνταγμα λόγω της απεργίας - Εικόνες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» και τρίτη συνεχόμενη κακοκαιρία το ECMWF - Πότε θα ξεκινήσει

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση Παρμενίων 2025: Σήμερα θα ηχήσουν σειρήνες «πολέμου» σε όλη τη χώρα – Το πλήρες χρονοδιάγραμμα

12:57ΕΛΛΑΔΑ

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ! Αυτά τα λέει η νύφη μου»: Το ανατρεπτικό σποτ της ΕΛ.ΑΣ. με την «κυρία Χρυσούλα» για τις τηλεφωνικές απάτες

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας - Τι πρέπει να προσέξετε τις επόμενες ώρες

11:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παράνομες επιστροφές ΦΠΑ: Η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα με μπάτζετ €400.000, ο πρόεδρος και οι απλήρωτες παίκτριες

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Πήραμε τον π...ο, τίποτα δεν πήραμε»: Ανοιχτό μικρόφωνο αποκαλύπτει τι πραγματικά έγινε στη συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στον Λευκό Οίκο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίαιο επεισόδιο σε διαμέρισμα: Ιδιοκτήτης εισέβαλε στο σπίτι και τραυμάτισε με ρόπαλα τους ενοικιαστές

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Ήχησαν οι σειρήνες της άσκησης «Παρμενίων» - Βίντεο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Σπάνια εμφάνιση στην Ελβετία πριν από τη γέννηση της πρώτης του εγγονής

10:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις φορολογικές ελαφρύνσεις - Αναλυτικές οδηγίες

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πώς ο 53χρονος βρέθηκε να ψάχνει λίρες - Ο μύθος για χρυσό που τον οδήγησε στον θάνατο

13:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για ύπουλη κακοκαιρία - Πώς επηρεάζουν οι ζεστές θάλασσες

08:35LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μπικίνι στα 59 της και προκαλεί «σεισμό» στα social media

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΝΔ πάει στις κάλπες την Κυριακή 23 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ