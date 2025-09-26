Τραμπ: Νέοι δασμοί από την 1η Οκτωβρίου σε φάρμακα, φορτηγά, έπιπλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς στις εισαγωγές φαρμάκων, φορτηγών και επίπλων

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
AP
Από την 1η Οκτωβρίου, «θα επιβάλουμε δασμό 100% σε οποιοδήποτε επώνυμο ή κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν η εταιρεία κατασκευάζει εργοστάσιο στην Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, προαναγγέλλοντας το νέο κύμα δασμών που αναμένεται να τεθεί σε ισύ από τον επόμενο μήνα.

Σε άλλη ανάρτηση, ανακοίνωσε δασμούς 25% «σε όλα τα βαρέα φορτηγά που κατασκευάζονται σε άλλα μέρη του κόσμου» και 50% στα ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, μέτρο όπως είπε που αποσκοπεί στην υποστήριξη εγχώριων κατασκευαστών, όπως οι Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks, κ.α.

«Ο λόγος για αυτό είναι η μεγάλης κλίμακας «πλημμύρα» αυτών των προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλες χώρες», έγραψε, επικαλούμενος την ανάγκη προστασίας των Αμερικανών κατασκευαστών. Οι ανακοινώσεις έγιναν παρά τις εκκλήσεις αμερικανικών επιχειρήσεων προς τον Λευκό Οίκο να μην επιβάλει περαιτέρω δασμούς.

Οι νέοι δασμοί θα μπορούσαν να επηρεάσουν τους μεγάλους παραγωγούς επώνυμων φαρμακευτικών προϊόντων - συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Ιαπωνίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο εξήγαγε φαρμακευτικά προϊόντα αξίας άνω των 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ πέρυσι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Οι δασμοί στα βαρέα φορτηγά θα προστατεύσουν τους Αμερικανούς κατασκευαστές από τον «αθέμιτο εξωτερικό ανταγωνισμό» και θα βοηθήσουν στην ενίσχυση αμερικανικών εταιρειών όπως η Peterbilt και η Mack Trucks, δήλωσε ο Τραμπ. Οι νέοι δασμοί στα ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου, καθώς και σε ορισμένα άλλα έπιπλα, ήταν απάντηση στα υψηλά επίπεδα εισαγωγών, τα οποία έπληξαν τους τοπικούς κατασκευαστές, δήλωσε ο πρόεδρος.

Ο Τραμπ επεκτείνει τους δασμούς του που αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Οι σαρωτικοί δασμοί του σε περισσότερες από 90 χώρες τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές Αυγούστου, στο πλαίσιο των πολιτικών του που αποσκοπούν στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας και της μεταποίησης στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων πολιτικών στόχων. Προηγουμένως επέβαλε ειδικούς δασμούς ανά τομέα σε χάλυβα, χαλκό, αλουμίνιο, αυτοκίνητα και εξαρτήματα οχημάτων.

Νωρίτερα φέτος, το Εμπορικό Επιμελητήριο των ΗΠΑ προέτρεψε τον Λευκό Οίκο να μην εισαγάγει νέους δασμούς, υποστηρίζοντας ότι πολλά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή φορτηγών προέρχονται «συντριπτικά» από χώρες όπως το Μεξικό, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ιαπωνία.

Ο οργανισμός πρόσθεσε ότι αυτές οι χώρες είναι «σύμμαχοι ή στενοί εταίροι των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ». Το Μεξικό και ο Καναδάς είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξαρτημάτων για μεσαία και βαρέα φορτηγά, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών των ΗΠΑ στον τομέα πέρυσι, δήλωσε το επιμελητήριο.

Προειδοποίησε ότι ήταν «ανέφικτο» να αναμένεται ότι πολλά από αυτά τα εξαρτήματα θα προέρχονται από την εγχώρια αγορά, με αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος για τον κλάδο. Οι νέοι δασμοί ευνοούν τους εγχώριους παραγωγούς, αλλά είναι «τρομεροί» για τους καταναλωτές, καθώς οι τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν, δήλωσε η ειδικός σε θέματα εμπορίου Ντέμπορα Έλμς από την ερευνητική εταιρεία Hinrich Foundation.

Οι δασμοί θα καλύπτουν περισσότερα προϊόντα με υψηλότερους συντελεστές από τους αμοιβαίους δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι αποσκοπούσαν στη διόρθωση των εμπορικών ανισορροπιών με άλλες χώρες.

