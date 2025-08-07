Σε ισχύ οι νέοι δασμοί του Τραμπ: Δασμοί 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς που κατασκευάζονται εκτός ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες βράδυ μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του Truth Social, ότι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα. «Είναι μεσάνυχτα! Δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς ρέουν τώρα στις ΗΠΑ!», έγραψε

Νωρίτερα, επέβαλε δασμό 50% στην Ινδία, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ στις 27 Αυγούστου, εκτός εάν σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο. Ο Τραμπ απείλησε επίσης με δασμό 100% στα τσιπ υπολογιστών που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, καθώς πιέζει τις εταιρείες τεχνολογίας να επενδύσουν στις ΗΠΑ. Αυτό συνέβη καθώς η Apple ανακοίνωσε μια νέα επένδυση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, αφού δέχθηκε πιέσεις από τον Λευκό Οίκο να μεταφέρει περισσότερη παραγωγή στην Αμερική.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε έναν αναθεωρημένο κατάλογο δασμών σε δεκάδες εμπορικούς εταίρους και παρέτεινε την προθεσμία για νέες συμφωνίες με τις ΗΠΑ έως τις 7 Αυγούστου. Οι χώρες αγωνίζονται να συνάψουν συμφωνίες με την Ουάσινγκτον για να μειώσουν - ή να καταργήσουν - αυτό που ο Τραμπ αποκαλεί «ανταποδοτικούς δασμούς».

Ο Τραμπ αλλάζει το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα

Οι εμπορικές του πολιτικές στοχεύουν στην αναμόρφωση του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος, το οποίο θεωρεί ότι αντιμετωπίζει άδικα τις ΗΠΑ. Οι οικονομίες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές στη Νοτιοανατολική Ασία ήταν μεταξύ των χωρών που επλήγησαν περισσότερο από τους νέους δασμούς.

Το Λάος και η Μιανμάρ, που επικεντρώνονται στη μεταποίηση, αντιμετώπισαν μερικούς από τους υψηλότερους δασμούς στον κόσμο, ύψους 40%. Ορισμένοι ειδικοί ανέφεραν ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει στοχεύσει χώρες με στενούς εμπορικούς δεσμούς με την Κίνα. Ορισμένες μεγάλες οικονομίες - συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας - έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνίες για να επιτύχουν χαμηλότερους δασμούς από αυτούς με τους οποίους απείλησε ο Τραμπ τον Απρίλιο.

Η ΕΕ έχει επίσης συνάψει μια συμφωνία-πλαίσιο με την Ουάσινγκτον, στην οποία οι Βρυξέλλες έχουν αποδεχθεί δασμό 15% σε αγαθά από το εμπορικό μπλοκ. Η Ταϊβάν, ένας βασικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον στην Ασία, έλαβε δασμό 20%. Ο πρόεδρός του, Λάι Τσινγκ-τε, δήλωσε ότι ο συντελεστής είναι «προσωρινός» και ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ αύξησε τον δασμολογικό συντελεστή και στον Καναδά από 25% σε 35%, λέγοντας ότι η χώρα «δεν συνεργάστηκε» στον περιορισμό της ροής φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ. Η καναδική κυβέρνηση λέει ότι καταπολεμά αποτελεσματικά τις συμμορίες ναρκωτικών.

Ωστόσο, οι περισσότερες καναδικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα αποφύγουν τον εισαγωγικό φόρο λόγω μιας υφιστάμενης εμπορικής συνθήκης, της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA). Οι υψηλότεροι δασμοί στο Μεξικό ανεστάλησαν για άλλες 90 ημέρες, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας.

Οι δασμοί στα τσιπ και η συμφωνία με την Αpple

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμούς 100% σε ξένα τσιπ υπολογιστών, πιθανώς αυξάνοντας το κόστος των ηλεκτρονικών ειδών, των αυτοκινήτων, των οικιακών συσκευών και άλλων αγαθών που θεωρούνται απαραίτητα για την ψηφιακή εποχή. «Θα επιβάλουμε δασμούς περίπου 100% σε τσιπ και ημιαγωγούς», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ. «Αλλά αν κατασκευάζετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, δεν υπάρχει χρέωση».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι οι εταιρείες που κατασκευάζουν τσιπ υπολογιστών στις ΗΠΑ θα γλιτώνουν τον φόρο εισαγωγής. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η έλλειψη τσιπ υπολογιστών αύξησε την τιμή των αυτοκινήτων και συνέβαλε σε μια συνολική αύξηση του πληθωρισμού.

Ο Τραμπ και ο Κουκ συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν μια συμφωνία για να επενδύσει η Apple 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή στις ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αυτό έρχεται μετά την δέσμευση της κατασκευάστριας iPhone να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά νωρίτερα φέτος. Με τη νέα επένδυση της Apple, το συνολικό ποσό ανέρχεται τώρα στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Apple έχει προβληθεί ως παράδειγμα εταιρείας τεχνολογίας που εδρεύει στις ΗΠΑ, αλλά μεγάλο μέρος της παραγωγής της βρίσκεται στο εξωτερικό. Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων της Apple κατασκευάζεται στην Κίνα, για παράδειγμα, με περίπου το 90% των iPhone να συναρμολογούνται εκεί. Ο Κουκ έχει συναντηθεί με τον Τραμπ αρκετές φορές από τότε που ο πρόεδρος ανέλαβε τα καθήκοντά του για να συζητήσει περισσότερη παραγωγή στις ΗΠΑ.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ στον κόσμο με συμβόλαιο, η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), «εξαιρέθηκε» από τον δασμό, δήλωσε αξιωματούχος σε κοινοβουλευτική ενημέρωση στην Ταϊπέι την Πέμπτη. Ο κορυφαίος εμπορικός απεσταλμένος της Νότιας Κορέας, Γέο Χαν-κου, δήλωσε ότι η Samsung Electronics και η SK Hynix δεν θα υπόκεινται επίσης στον δασμό 100%. Η Nvidia, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές τσιπ στις ΗΠΑ, πιθανότατα θα εξαιρεθεί από τον δασμό επειδή η εταιρεία διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ.

Φόβοι για αυξήσεις στις τιμές οικιακών συσκευών

Ωστόσο, το σχέδιο θα μπορούσε να βλάψει άλλες χώρες στην Ασία, με τον πρόεδρο της βιομηχανίας ημιαγωγών των Φιλιππίνων, Dan Lachica, να λέει ότι με περίπου το 70% των εξαγωγών της χώρας να αφορούν ημιαγωγούς, οι νέοι κανόνες θα είναι «καταστροφικοί».

Η ζήτηση για τσιπ υπολογιστών αυξάνεται παγκοσμίως, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 19,6% το έτος που έληξε τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον οργανισμό World Semiconductor Trade Statistics.

Οι απειλές του Τραμπ για δασμούς σηματοδοτούν μια σημαντική ρήξη από τα υπάρχοντα σχέδια για την αναβίωση της παραγωγής τσιπ υπολογιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιλέγει μια προσέγγιση που ευνοεί το παροιμιώδες μαστίγιο αντί για τα καρότα, προκειμένου να δώσει κίνητρα για περισσότερη παραγωγή. Ουσιαστικά, ο πρόεδρος στοιχηματίζει ότι το υψηλότερο κόστος των τσιπ θα αναγκάσει τις περισσότερες εταιρείες να ανοίξουν εργοστάσια στην εγχώρια αγορά, παρά τον κίνδυνο οι δασμοί να συμπιέσουν τα εταιρικά κέρδη και να αυξήσουν τις τιμές για κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις και ψυγεία.

Αντίθετα, ο δικομματικός νόμος για τα τσιπ και την επιστήμη, που υπογράφηκε σε νόμο το 2022 από τον Τζο Μπάιντεν παρείχε περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη νέων εργοστασίων τσιπ υπολογιστών, τη χρηματοδότηση της έρευνας και την εκπαίδευση εργαζομένων για τον κλάδο. Το μείγμα χρηματοδοτικής στήριξης, φορολογικών πιστώσεων και άλλων οικονομικών κινήτρων είχε ως στόχο την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, μια στρατηγική στην οποία ο Τραμπ έχει αντιταχθεί έντονα.

Ο νέος δασμός 100% του Τραμπ στα ξένα τσιπ υπολογιστών πρόκειται να ανακοινωθεί επίσημα την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλες τις χώρες και τις εταιρείες.

Επίσης την Τετάρτη, ο Τραμπ αύξησε τον συνολικό δασμό στην Ινδία στο 50%, καθώς πιέζει τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα ενέργειας στον κόσμο να σταματήσει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία. Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε την κίνηση «άδικη, αδικαιολόγητη και παράλογη» και δεσμεύτηκε να προστατεύσει τα εθνικά του συμφέροντα.

Οι εξαγωγές της Βραζιλίας προς τις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης δασμό 50%. Ο Τραμπ επέβαλε τον δασμό αφού κατηγόρησε τον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ότι επιτέθηκε άδικα σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας και χαρακτήρισε τη δίωξη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για φερόμενη απόπειρα πραξικοπήματος «κυνήγι μαγισσών».

Οι ΗΠΑ και η Κίνα πραγματοποίησαν μια σειρά συνομιλιών, καθώς προσπαθούσαν να συμφωνήσουν σε μια παράταση της 90ήμερης παύσης των δασμών, η οποία πρόκειται να λήξει στις 12 Αυγούστου.

