ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς την Κίνα διότι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ διαμηνύει πως ίσως προχωρήσει στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα καθώς αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί με νέους δασμούς την Κίνα διότι αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη πως ενδέχεται να ανακοινώσει σύντομα νέους τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, παρόμοιους με τους επιπρόσθετους δασμούς 25% που ανήγγειλε νωρίτερα πως θα επιβληθούν στην Ινδία, εξαιτίας των αγορών πετρελαίου από τη Ρωσία, ανάλογα με την πορεία της κατάστασης.

«Θα μπορούσε να γίνει», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους, αφού είπε πως αναμένει πως θα ανακοινώσει περισσότερες δευτερογενείς κυρώσεις με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, ωστόσο δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες.

«Μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να σας πω ακόμα», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Το κάναμε με την Ινδία. Πιθανόν θα το κάνουμε με μια-δυο χώρες ακόμη. Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι η Κίνα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα εισαγόμενα αγαθά από την Ινδία –που προστίθενται στους δασμούς 25% που είχε αναγγείλει ήδη–, διότι το Νέο Δελχί συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία, όπως τόνισε ο Λευκός Οίκος.

Στο εκτελεστικό διάταγμα που υπογράφτηκε δεν αναφέρεται η Κίνα, επίσης μεγάλος αγοραστής ρωσικού αργού. Την περασμένη εβδομάδα πάντως ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε την Κίνα πως ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με νέους δασμούς αν συνεχίσει τις αγορές ρωσικών υδρογονανθράκων.

