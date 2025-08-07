ΗΠΑ: Στα σχέδια του Τραμπ η επιβολή δασμών 100% στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς
Mία «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έκανε σαφές την Τετάρτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», χωρίς να διευκρινίσει προς το παρόν την έναρξη ισχύος του μέτρου.
«Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνους, «περί το 100%», κάτι που χαρακτήρισε «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη.
