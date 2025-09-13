G7: Πιθανές κυρώσεις και δασμοί σε χώρες που στηρίζουν τη Ρωσία στον πόλεμο

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) συζήτησαν την Παρασκευή την επιβολή νέων κυρώσεων και εμπορικών μέτρων σε κράτη που θεωρούνται ότι «υποστηρίζουν» τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Καναδά, ο οποίος προωθεί μια πιο σκληρή στάση έναντι της Μόσχας.

Επέκταση του πλαισίου κυρώσεων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του καναδικού υπουργείου Οικονομικών, στο τραπέζι βρέθηκε η ιδέα επιβολής πρόσθετων οικονομικών κυρώσεων, αλλά και δασμών σε κράτη και οντότητες που διευκολύνουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας. Οι υπουργοί τόνισαν ότι στόχος τους είναι να ενισχυθεί η πίεση προς το Κρεμλίνο ώστε να σταματήσει η εισβολή στην Ουκρανία.

Σαφές μήνυμα από τη G7

Η G7 έχει ήδη εφαρμόσει εκτεταμένα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας, περιορίζοντας την πρόσβασή της σε αγορές, τεχνολογία και χρηματοδότηση. Ωστόσο, η Ομάδα εκτιμά ότι η Μόσχα εξακολουθεί να έχει διόδους μέσω τρίτων χωρών, γεγονός που καθιστά αναγκαία την υιοθέτηση νέων μέτρων.

Η καναδική πρωτοβουλία

Η Οτάβα, ασκώντας την προεδρία της G7, ανέλαβε τον συντονισμό της συζήτησης, υπογραμμίζοντας ότι οι κυρώσεις παραμένουν ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την ανάσχεση της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής. Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Δύσης να απομονώσει οικονομικά τη Ρωσία και να ενισχύσει ταυτόχρονα την Ουκρανία.

