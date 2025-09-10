Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε Κίνα και Ινδία

ΗΠΑ και ΕΕ εξετάζουν νέες κυρώσεις στους βασικούς εισαγωγείς ρωσικού πετρελαίου με έμφαση στην Κίνα και την Ινδία

Ο Τραμπ θέλει την επιβολή από κοινού με την ΕΕ επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε Κίνα και Ινδία
Η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στους κυριότερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, κι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί να συντονίσει το βήμα της με τις ΗΠΑ, προκειμένου να περιοριστεί η χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, δήλωσε την Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε ψηφιακά για λίγη ώρα σε συζήτηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων για τα μέτρα, που ενδέχεται να ωθήσουν τις Βρυξέλλες να ανακοινώσουν επιπλέον τελωνειακούς δασμούς της τάξης του 50% ως και του 100% σε προϊόντα που εισάγουν από την Κίνα και την Ινδία, τις χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς τις αγορές ρωσικού αργού, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

