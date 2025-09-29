Ντόναλντ Τραμπ: 100% δασμός σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πότε ή πώς θα εφαρμοστεί ο δασμός
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα «επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ», μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ενώ δεν διευκρινίστηκε πότε ή πώς θα εφαρμοστεί ο δασμός.
Δείτε την ανάρτηση:
Εάν πράγματι εφαρμοστεί ο δασμός, θα είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβάλει δασμό σε μια υπηρεσία και όχι σε ένα ακατέργαστο προϊόν.
Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο δασμό τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι άλλες χώρες προσφέρουν φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν κινηματογραφιστές στο εξωτερικό.
