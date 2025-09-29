Ντόναλντ Τραμπ: 100% δασμός σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν διευκρίνισε πότε ή πώς θα εφαρμοστεί ο δασμός

Ντόναλντ Τραμπ: 100% δασμός σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP/Αρχείου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα «επιβάλει δασμό 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός των ΗΠΑ», μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ενώ δεν διευκρινίστηκε πότε ή πώς θα εφαρμοστεί ο δασμός.

Δείτε την ανάρτηση:

Εάν πράγματι εφαρμοστεί ο δασμός, θα είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβάλει δασμό σε μια υπηρεσία και όχι σε ένα ακατέργαστο προϊόν.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον συγκεκριμένο δασμό τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι άλλες χώρες προσφέρουν φορολογικά κίνητρα που προσελκύουν κινηματογραφιστές στο εξωτερικό.

