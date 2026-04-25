Μάικλ Τζάκσον: Αδέλφια από «υπερασπιστές» σε κατήγορους για σεξουαλική κακοποίηση

Snapshot Τέσσερα από τα πέντε αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία, παρά το γεγονός ότι είχαν εκπαιδευτεί να τον υπερασπίζονται.

Τα αδέλφια Κάσιο ισχυρίζονται ότι για χρόνια αρνούνταν την κακοποίηση λόγω πλύσης εγκεφάλου και εκπαίδευσης από τον Τζάκσον να τον υπερασπίζονται ενάντια σε κατηγορίες.

Το 2020, τα αδέλφια συμφώνησαν σε διακανονισμό ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων δολαρίων με την περιουσία του Τζάκσον, αλλά το 2025 ξεκίνησαν νέα νομική διαμάχη για περαιτέρω αποζημίωση.

Η περιουσία του Τζάκσον αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα αδέλφια Κάσιο άλλαξαν γνώμη για οικονομικό κέρδος και παραβίασαν προηγούμενες συμφωνίες υπεράσπισης του καλλιτέχνη.

Ένας δικαστής ζήτησε από τα αδέλφια Κάσιο να προσφύγουν σε εμπιστευτική διαιτησία, σύμφωνα με την προηγούμενη συμφωνία διακανονισμού, παρά το αίτημά τους να ακυρωθεί η συμφωνία ως παράνομη και προϊόν εκβιασμού. Snapshot powered by AI

Τα τέσσερα από τα πέντε αδέλφια Κάσιο καταγγέλλουν για σεξουαλική κακοποίηση τον Μάικλ Τζάκσον, χρόνια αφότου, σύμφωνα με ισχυρισμούς, είχαν εκπαιδευτεί να τον υπερασπίζονται.

Ο Άλντο, ο Έντι, ο Ντομινίκ και η Μαρι Νικόλ, — περιέγραψαν λεπτομερώς τη σύνθετη σχέση τους με τον σταρ σε συνέντευξη που έδωσαν την Παρασκευή 24 Απριλίου στη New York Times, συμπεριλαμβάνοντας περιστατικά κατά τα οποία ο Τζάκσον φέρεται να τους κακοποίησε σεξουαλικά κατά την παιδική τους ηλικία.

Ένας θαυμαστής κρατάει μια πινακίδα με το σύνθημα «We Believe» στο βάθος, καθώς ο Μάικλ Τζάκσον και ένας σωματοφύλακάς του φτάνουν στο δικαστήριο της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα για τη δίκη του σχετικά με την κατηγορία παιδικής κακοποίησης, στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, στις 14 Απριλίου 2005 AP POOL/Michael Mariant

Και τα πέντε αδέλφια, συχνά περιγράφουν τους εαυτούς τους ως τη «δεύτερη οικογένεια» του Τζάκσον,, ισχυρίστηκαν στη συνέντευξη στην Times ότι δεν κακοποιήθηκαν απλώς από τον Τζάκσον, αλλά εκπαιδεύτηκαν ως «στρατιώτες» του για να τον υπερασπιστούν από άλλες κατηγορίες.

Για χρόνια, πριν και μετά το θάνατο του Τζάκσον, τα αδέλφια αρνήθηκαν επανειλημμένα ότι ο Τζάκσον έκανε κάτι λάθος κατά τη διάρκεια της σχέσης του με την οικογένειά τους, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιοσημείωτης εμφάνισης στο The Oprah Winfrey Show περίπου ενάμιση χρόνο μετά το θάνατο του σταρ.



«Μας έκαναν πλύση εγκεφάλου, μας προετοίμασαν», δήλωσε ο Έντι στην Times. Ο Έντι ισχυρίστηκε ότι ο Τζάκσον, «ο μεγαλύτερος σταρ στον κόσμο», είχε διδάξει σε αυτόν και τα αδέλφια του να τον υποστηρίζουν όταν ανέκυπταν σχετικές κατηγορίες εναντίον του.

Τα αδέλφια ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τον Τζάκσον μέσω του πατέρα τους, Ντομινίκ, ο οποίος ήταν διευθυντής του Helmsley Palace στο Μανχάταν, όπου ο Τζάκσον έμενε συχνά τη δεκαετία του 1980, σύμφωνα με την εφημερίδα Times.

Η φιλία τους εξελίχθηκε τελικά σε σημείο που τα παιδιά των Κάσσιο ταξίδευαν στο ράντσο του Τζάκσον, το Neverland, και μάλιστα τους επιτρεπόταν μερικές φορές να πηγαίνουν εκεί και μόνα τους.



Ο Φρανκ — ο μοναδικός αδελφός που απείχε από τη συμμετοχή στην αγωγή, επικαλούμενος νομικούς λόγους — έγραψε στο βιβλίο του του 2011 «My Friend Michael: An Ordinary Friendship with an Extraordinary Man» ότι ο Τζάκσον δεν είχε κάνει ποτέ τίποτα ανάρμοστο σε αυτόν ή στα αδέλφια του.



Ενώ μερικά από τα αδέλφια δήλωσαν ότι συνειδητοποίησαν από νωρίς ότι οι πράξεις του Τζάκσον ήταν λάθος, άλλα είπαν ότι η αποκάλυψη ήρθε όταν είδαν το ντοκιμαντέρ του HBO του 2019 «Leaving Neverland», το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις εμπειρίες δύο άλλων ανδρών που ισχυρίστηκαν ότι ο Βασιλιάς της Ποπ τους κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικοι.

Η προβολή του ντοκιμαντέρ «αποσυντόνισε» ουσιαστικά τα αδέλφια, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη την αγωγή. Αφού κατέθεσαν την αγωγή τους κατά της περιουσίας του Τζάκσον, τα αδέλφια κατέληξαν σε συμφωνία το 2020 και έλαβαν συνολικά περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία καταβλήθηκαν σε δόσεις επί πέντε χρόνια.



Όταν οι πληρωμές έληξαν το 2025, τα αδέλφια Κάσσιο διαπραγματεύονταν με την περιουσία για περαιτέρω αποζημίωση, μετατρέποντας έτσι την ιδιωτική νομική διαμάχη σε δημόσια δικαστική διαμάχη.

Ο ποπ σταρ Μάικλ Τζάκσον, στο κέντρο, η μητέρα του Κάθριν Τζάκσον, δεξιά, και ο αδελφός του Τίτο Τζάκσον, αριστερά, φεύγουν από το Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα στη Σάντα Μαρία της Καλιφόρνιας, στις 7 Απριλίου 2005, μετά από άλλη μια μέρα καταθέσεων στη δίκη του Μάικλ Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. AP/Kevork Djansezian





Τα σχόλια των αδελφών δημοσιεύθηκαν την ίδια μέρα που η ταινία «Michael», μια βιογραφική ταινία για τον αείμνηστο σταρ, κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες.



Σε δήλωση που παραχώρησε στο PEOPLE στις 24 Απριλίου, ο δικηγόρος Μάρτι Σίνγκερ, ο οποίος εκπροσωπεί την περιουσία του Τζάκσον, χαρακτήρισε την αγωγή «μια απελπισμένη προσπάθεια αρπαγής χρημάτων από επιπλέον μέλη της οικογένειας Κάσιο που έχουν επιβιβαστεί στο τρένο της επιτυχίας μαζί με τον αδελφό τους Φρανκ».



«Η οικογένεια υπερασπίστηκε σθεναρά τον Μάικλ Τζάκσον για περισσότερα από 25 χρόνια, βεβαιώνοντας την αθωότητά του όσον αφορά ανάρμοστη συμπεριφορά. Αυτή η νέα αγωγή αποτελεί μια προφανή τακτική αναζήτησης ευνοϊκού δικαστηρίου στο πλαίσιο του σχεδίου τους να αποσπάσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από την περιουσία και τις εταιρείες του Μάικλ», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σίνγκερ.



«Οι δηλώσεις των Cascio, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμφανίζονται σε δεκάδες αποσπάσματα σε όλο το βιβλίο του Frank Cascio του 2011, καθώς και σε συνεντεύξεις με την Oprah Winfrey και άλλους, έρχονται σε άμεση αντίθεση με όσα ισχυρίζονται τώρα», συνέχισε.

«Σε όλη τη διάρκεια, οι Cascio ισχυρίζονταν συνεπώς και επανειλημμένα ότι ο Michael δεν έβλαψε ποτέ κανέναν από αυτούς ή οποιονδήποτε άλλο. Με την οικονομική επιτυχία της Κληρονομιάς να αυξάνεται, οι Cascio, μέσω δύο διαφορετικών δικηγόρων, απείλησαν να δημοσιοποιήσουν φρικτές κατηγορίες που έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις τους που υπερασπίζονταν τον Michael, εκτός αν η Κληρονομιά του κατέβαλε εκπληκτικά μεγάλα χρηματικά ποσά.»



Τον Ιανουάριο, ένας δικαστής δήλωσε ότι μια προηγούμενη συμφωνία θα εμπόδιζε πιθανώς τα αδέλφια Cascio να μηνύσουν την περιουσία του εμβληματικού καλλιτέχνη του «Thriller», σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης.



Για την ακροαματική διαδικασία της 14ης Ιανουαρίου, τα αδέλφια Κάιο μαζί με τους γονείς ταξίδεψαν στο Λος Άντζελες σε μια προσπάθεια να ακυρώσουν τη συμφωνία του 2020 ως «παράνομη» και προϊόν «εκβιασμού».



Ο δικαστής αποφάσισε να μην αποφανθεί αμέσως επί της αίτησης, ζητώντας από τους Κάσιο να προσφύγουν σε εμπιστευτική διαιτησία, όπως απαιτούσε η προηγούμενη συμφωνία διακανονισμού, σύμφωνα με το Rolling Stone.



Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα του Οκτωβρίου 2025, ο Geragos ισχυρίστηκε επίσης ότι η συμφωνία ήταν «μη εκτελεστή», καθώς είχε ως σκοπό να συγκαλύψει την κακοποίηση.





