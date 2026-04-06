Νέα ανατριχιαστικά ντοκουμέντα για τον Μάικλ Τζάκσον: Οι φωτογραφίες του με νεαρά αγόρια

Μία σειρά από φωτογραφίες από τη δεκαετία του '90 απεικονίζουν τον Μάικλ Τζάκσον σε ιδιωτικές στιγμές με ανήλικα τότε θύματα. Τα ντοκουμέντα που βλέπουν για πρώτη φορά το φως βρίσκονται στο επίκεντρο μίας νέα ομοσπονδιακής αγωγής κατά των διαχειριστών της περιουσίας του «βασιλιά της ποπ»

Νατάσα Παυλοπούλου

Ο Μάικλ Τζάκσον με τον εννιάχρονο Ντόμινικ Κάσιο σε αυτό που η οικογένεια Κάσιο πιστεύει ότι είναι δωμάτιο ξενοδοχείου το 1996. Ο Ντόμινικ λέει τώρα ότι η εικόνα αντανακλά τον «φόβο και τη σύγχυση» που βίωνε εκείνη την εποχή.
  • Νέες φωτογραφίες από τη δεκαετία του '90 απεικονίζουν τον Μάικλ Τζάκσον σε ιδιωτικές στιγμές με ανήλικα μέλη της οικογένειας Κάσιο, που καταγγέλλουν σεξουαλική κακοποίηση από τον τραγουδιστή.
  • Τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειας Κάσιο κατέθεσαν ομοσπονδιακή αγωγή κατά των διαχειριστών της περιουσίας του Τζάκσον, χαρακτηρίζοντάς τον «κατά συρροή παιδεραστή».
  • Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον νάρκωσε, κακοποίησε και έκανε πλύση εγκεφάλου στα θύματά του για παρατεταμένες περιόδους σε διάφορες τοποθεσίες μέχρι τον θάνατό του το 2009.
  • Η πλευρά των διαχειριστών της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτει τις κατηγορίες ως προσπάθεια οικονομικής εκμετάλλευσης και αναφέρει ότι η οικογένεια Κάσιο είχε υποστηρίξει τον τραγουδιστή στο παρελθόν.
  • Η οικογένεια Κάσιο ζητά αποζημίωση 213 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ προηγούμενη παρόμοια υπόθεσή τους έχει παραπεμφθεί σε διαιτησία από δικαστή του Λος Άντζελες.
Μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του Μάικλ Τζάκσον με μέλη της οικογένειας Κάσιο βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, στο επίκεντρο μιας νέας ομοσπονδιακής αγωγής κατά της περιουσίας του εκλιπόντος σταρ. Τα τέσσερα αδέρφια της οικογένειας, που για δεκαετίες θεωρούνταν από τους στενότερους φίλους του Τζάκσον, σπάνε τη σιωπή τους και καταγγέλλουν τον τραγουδιστή ως «κατά συρροή παιδεραστή», ισχυριζόμενοι ότι υπέστησαν συστηματική σεξουαλική κακοποίηση, ναρκώσεις και πλύση εγκεφάλου από τα τρυφερά παιδικά τους χρόνια.

Οι φωτογραφίες, που χρονολογούνται από τη δεκαετία του '90, απεικονίζουν τον Μάικλ Τζάκσον σε ιδιωτικές στιγμές με τα ανήλικα τότε θύματα, με τους ενάγοντες να δηλώνουν σήμερα πως οι εικόνες αυτές αντικατοπτρίζουν τον φόβο και το τραύμα που βίωναν. Ενώ η πλευρά των διαχειριστών της περιουσίας του Τζάκσον απορρίπτει τις κατηγορίες ως απόπειρα απόσπασης χρημάτων, η νομική ομάδα των Κάσιο υποστηρίζει ότι η υπόθεση θα αποκαλύψει την πραγματική, σκοτεινή πλευρά του «βασιλιά της ποπ»

Σε μία από τις επίμαχες φωτό που δημοσιεύει η Daily Mail, ένα ημίγυμνο αγόρι κάνει μια γκριμάτσα στο φακό, καθώς ο Μάικλ Τζάκσον τον κρατά στην αγκαλιά του. Στην εικόνα, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά, ο εννιάχρονος Ντόμινικ Κάσιο φαίνεται να νιώθει βαθιά άβολα και να υποχωρεί καθώς ο Τζάκσον βάζει το χέρι του στην κοιλιά και το μπράτσο του. Κάθονται σε ένα κρεβάτι σε αυτό που η οικογένεια Κάσιο πιστεύει ότι είναι ένα δωμάτιο ξενοδοχείου τον Ιανουάριο του 1996, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ντόμινικ ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον τον κακοποιούσε.

«Ο Μάικλ Τζάκσον είναι κατά συρροή παιδεραστής»

Ο Ντόμινικ, τα αδέρφια του Έντουαρντ και Άλντο και η αδερφή του Μαρί-Νικόλ Πόρτε μηνύουν τώρα τις διαχειρίστριες εταιρείες της περιουσίας του Τζάκσον. Στην αγωγή τους αποκαλούν τον Τζάκσον «κατά συρροή παιδεραστή» που τους επιτέθηκε σεξουαλικά, «ξεκινώντας από τότε που ορισμένοι από αυτούς ήταν μόλις επτά ή οκτώ ετών».

Ο Ντόμινικ, 45 ετών σήμερα, μίλησε στην Daily Mail για το τραύμα να ξαναβλέπει την εικόνα. «Το πρόσωπό μου είχε να κάνει με αυτό που είχα βιώσει εκείνη τη στιγμή», είπε – μια εποχή, όπως υπονοεί, όπου ο φόβος και η σύγχυση είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. «Υποθέτω ότι προσπαθούσα πραγματικά να επεξεργαστώ ή να βγάλω νόημα από το τραύμα που βίωνα. Μπορώ να δω τον φόβο και τη σύγχυση που ένιωθα γι' αυτό που ζούσα.»

Η αγωγή κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Λος Άντζελες και ισχυρίζεται ότι ο Τζάκσον νάρκωσε, βίασε και κακοποίησε σεξουαλικά κάθε έναν από τους ενάγοντες. Η φερόμενη κακοποίηση συνεχίστηκε για «παρατεταμένες περιόδους» σε τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, ισχυρίζεται η αγωγή.

Ο Ντόμινικ κάθεται στα γόνατα του Μάικλ Τζάκσον κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη Βραζιλία το 1996

Η καταγγελία αναφέρει ότι ο Τζάκσον, ο οποίος πέθανε το 2009, «έκανε πλύση εγκεφάλου» στα αδέρφια Κάσιο και τα ανάγκασε να υπογράψουν «παραπλανητικά» συμβόλαια για να εξασφαλίσει τη σιωπή τους. Οι δικηγόροι της περιουσίας του Τζάκσον έχουν απορρίψει προηγουμένως τους ισχυρισμούς ως «απεγνωσμένη αρπαγή χρημάτων» και έχουν επισημάνει ότι η οικογένεια Κάσιο υποστήριζε τον Τζάκσον εδώ και χρόνια.

Η οικογένεια Κάσιο γνώρισε τον Τζάκσον για πρώτη φορά το 1984, όταν ο Ντόμινικ, ο πατέρας τους, διαχειριζόταν το Helmsley Palace στη Νέα Υόρκη, ένα ξενοδοχείο όπου ο τραγουδιστής έμενε συχνά όταν βρισκόταν στην πόλη. Ο Ντόμινικ φρόντισε για τα ειδικά αιτήματα του Τζάκσον, όπως η εγκατάσταση μιας πίστας χορού στη σουίτα του, και στη συνέχεια τον σύστησε στην οικογένειά του. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν οι γιοι του, Φρανκ, που ήταν πέντε ετών, και Έντουαρντ, που ήταν τριών ετών.

Καθώς η φιλία του Ντόμινικ και της συζύγου του Κόνι με τον Τζάκσον βάθαινε, τα αγόρια και τα αδέρφια τους άρχισαν να μένουν στο ράντσο Neverland στην Καλιφόρνια χωρίς τους γονείς τους. Οι Κάσιο παρέμειναν κοντά του ακόμη και αφότου ο Τζόρντι Τσάντλερ κατηγόρησε τον Τζάκσον για σεξουαλική κακοποίηση το 1993: ο τραγουδιστής συμβιβάστηκε εξωδικαστικά για 23 εκατομμύρια δολάρια.

Οι φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail χρονολογούνται ως επί το πλείστον τρία χρόνια αργότερα, το 1996. Σε μια φωτογραφία φαίνεται ο Ντόμινικ με ένα λευκό μπλουζάκι καλυμμένο με λεκέδες από φαγητά. Χαμογελάει καθώς ο Τζάκσον τον κρατάει στην αγκαλιά του με ανήσυχο βλέμμα.

Ο Ντόμινικ βάζει τα δάχτυλά του πάνω από το κεφάλι του Τζάκσον, κάνοντάς του «αυτιά κουνελιού», καθώς ξέρει ότι πρόκειται να τραβήξει φωτογραφία. Η φωτογραφία φέρεται να τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο του 1996 στη Βραζιλία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ για το τραγούδι του Τζάκσον «They Don't Care About Us», το οποίο εμφανίστηκε στο άλμπουμ του«HIStory: Past, Present and Future, Book I».

Το μπλουζάκι του Τζάκσον είναι το ίδιο που φοράει και κατά τη διάρκεια του μουσικού βίντεο. Ο Ντόμινικ ήταν εννέα ετών τότε. Η δεύτερη φωτογραφία λέγεται ότι τραβήχτηκε ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 1996. Η τοποθεσία είναι αβέβαιη, αλλά η οικογένεια Κάσιο πιστεύει ότι επρόκειτο για δωμάτιο ξενοδοχείου στη Νέα Υόρκη.

«Βίωσα πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει»

Το δέρμα του Τζάκσον δείχνει ξεκάθαρα ότι έπασχε από λεύκη, μια πάθηση που προκαλεί την απώλεια χρωστικής στο δέρμα. Στη δήλωσή του, ο Ντόμινικ είπε ότι οι φωτογραφίες «μου προκαλούν ένα πολύ ευρύ φάσμα συναισθημάτων». Είπε: «Νιώθω λύπη, επειδή ξέρω ότι το παιδί σε αυτή την εικόνα έχει δει και έχει βιώσει πράγματα που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να περάσει. Νιώθω θυμό, επειδή έχοντας παιδιά δεν μπορώ να διαχειριστώ τη σκέψη ότι κάποιος μπορεί να τους κάνει κάτι τέτοιο.»

Και πρόσθεσε: «Κατέστρεψαν την παιδική τους ηλικία, τους αφαίρεσαν αυτή την ξέγνοιαστη αθωότητα. Νιώθω αβοήθητος επειδή κάθε μέρα πρέπει να εργάζομαι για να ξεπεράσω τις συνέπειες που πηγάζουν από κάτι για το οποίο δεν είχα άλλη επιλογή, και επειδή ήμουν πραγματικά τόσο εξαπατημένος και φοβισμένος, που το να το πω σε οποιονδήποτε θα μπορούσε να με βοηθήσει, δεν φαινόταν επιλογή.»

Ο Τζάκσον με τον νεαρό Άλντο Κάσιο στο οικογενειακό σπίτι στο τέλος της δεκαετίας του 1990 - μία από τις πολλές εικόνες που αναφέρονται τώρα σε αγωγή κατά της περιουσίας του τραγουδιστή

Μία από τις άλλες δύο φωτογραφίες του Τζάκσον είναι με τον αδελφό του Ντόμινικ, Έντουαρντ. Τραβήχτηκε στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο στο Φράνκλιν Λέικς του Νιου Τζέρσεϊ, τον Ιανουάριο του 1996. Ο 13χρονος Έντουαρντ κάθεται δίπλα στον τραγουδιστή φορώντας ένα μπλουζάκι με λαιμόκοψη, ενώ ο Τζάκσον φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο καπέλο του.

Τα μαλλιά του Έντουαρντ είναι ακατάστατα. Ο Τζάκσον κοιτάζει με τα μάτια του και δαγκώνει το δάχτυλό του, σαν να εκπλήσσεται που τραβούν τη φωτογραφία. Η τέταρτη φωτογραφία δείχνει τον Τζάκσον και τον Άλντο Κάσιο, τον αδελφό του Ντόμινικ, επίσης στο σπίτι της οικογένειας Κάσιο. Τραβήχτηκε γύρω στο 1998, όταν ο Άλντο ήταν περίπου επτά ετών. Ο Τζάκσον είναι ντυμένος στα μαύρα, με το καπέλο και τα γυαλιά ηλίου του, σαν να έχει μόλις κατέβει από τη σκηνή. Κρατάει τον Άλντο ψηλά με το δεξί του χέρι και βάζει αδέξια το αριστερό του χέρι πάνω στον γυμνό κορμό του αγοριού. Ο Άλντο φοράει μόνο ένα μικροσκοπικό ζευγάρι κόκκινα και μπλε εσώρουχα.

Σε μια συνέντευξη με την Daily Mail τον Φεβρουάριο , ο Άλντο Κάσιο τώρα 35 ετών, έδωσε την αφήγησή του για την φερόμενη κακοποίηση από τον Τζάκσον σε μια συνέντευξη γεμάτη δάκρυα και συγκίνηση. Είπε: «Καθόμουν στο κρεβάτι μαζί του κατά τη διάρκεια της ημέρας και έπαιζα το Game Boy μου. Και θυμάμαι ότι απλώς ήρθε κοντά μου και μου κατέβασε το σορτς.»

Η οικογένεια ζητάει 213 εκατομμύρια δολάρια

Η κακοποίηση φέρεται να συνεχίστηκε για 25 χρόνια, από τη δεκαετία του 1980 μέχρι τον θάνατο του Τζάκσον το 2009. Ο Χάουαρντ Κινγκ, ο δικηγόρος με έδρα το Λος Άντζελες που εκπροσωπεί την οικογένεια Κάσιο, δήλωσε στην Daily Mail ότι οι εικόνες των παιδιών Κάσιο δείχνουν «αιχμαλώτους ενός ψυχικά και σωματικά κακοποιητή».

Είπε: «Αυτή η αγωγή θα βάλει επιτέλους τέλος στο εισόδημα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων που απολαμβάνουν οι σύμβουλοι διαδοχής, οι οποίοι συνεχίζουν να ψεύδονται και να διαιωνίζουν μια ψευδή αφήγηση ότι ο Μάικλ ήταν απλώς ένα αθώο αρσενικό παιδί που δεν θα μπορούσε να βλάψει ούτε ψύλλο».

«Ελπίζω η υπόθεση να δείξει ότι οι Κάσιο δεν είναι οι ψεύτες τους οποίους προσπαθεί να παρουσιάσει η οικογένεια, αλλά μια δεμένη και γενναία οικογένεια που καθυστερημένα συμβιβάζεται με τους δαίμονες που συνεχίζουν να τους στοιχειώνουν ως αποτέλεσμα της πιο φρικτής σεξουαλικής κακοποίησης που μπορεί να φανταστεί κανείς». Και τα τέσσερα αδέλφια μαζί με τον αδελφό τους Φρανκ είχαν καταθέσει παρόμοια αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, αλλά τον περασμένο μήνα ένας δικαστής αποφάσισε ότι η υπόθεση έπρεπε να διευθετηθεί μέσω διαιτησίας.

Μια φωτογραφία polaroid που κοινοποιήθηκε στην Daily Mail δείχνει τον Έντουαρντ Κάσιο να ποζάρει με τον τραγουδιστή -στο σπίτι της οικογένειας στο Νιου Τζέρσεϊ

Εκείνη την εποχή, ο Mάρτι Σίνγκερ, δικηγόρος της περιουσίας του Τζάκσον δήλωσε: «Για δεκαετίες, ο Φρανκ Κάσιο και τα αδέλφια του επέμεναν με συνέπεια και επανειλημμένα ότι ο Mάικλ Τζάκσον δεν τους έβλαψε ποτέ ούτε κανέναν άλλον. Αυτό περιλαμβάνει τις δηλώσεις τους που επαίνεσαν τον Mάικλ σε μια τηλεοπτική συνέντευξη με την Όπρα Ουίνφρι (το 2010), η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με αυτά που ισχυρίζονται τώρα». Ο Σίνγκερ είπε ότι η οικογένεια Κάσιο είχε απαιτήσει 213 εκατομμύρια δολάρια και απείλησε να δημοσιοποιήσει την υπόθεσή της αν δεν τους καταβληθούν τα χρήματα.

Ο Τζάκσον δήλωσε αθώος και παραπέμφθηκε σε δίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο της Σάντα Μαρία το 2005, κατηγορούμενος για επτά κατηγορίες παιδικής κακοποίησης. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών εάν είχε καταδικαστεί, αλλά αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες.




