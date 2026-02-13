Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Απειλή για έκρηξη βόμβας στην Ευκαρπία

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από απειλητικó τηλεφώνημα σε ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης, με την οποία άγνωστος προειδοποίησε για έκρηξη βόμβας στην περιοχή της Ευκαρπίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης ανέφερε ότι η βόμβα θα ενεργοποιηθεί στις 17:40 στην οδό 25ης Μαρτίου.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, απέκλεισαν την περιοχή και πραγματοποίησαν έρευνες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για να διαπιστωθεί αν η απειλή είναι πραγματική ή φάρσα.

Όπως αποδείχθη, επρόκειτο για φάρσα.