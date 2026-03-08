Η Τουρκία στέλνει 6 μαχητικά F-16 στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία αναμένεται να αποστείλει αύριο το πρωί έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα Κατεχόμενα, όπως γνωστοποίησε ο αναπληρωτής διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους.

Όπως δήλωσε ο Μεσελί, τα μαχητικά θα φτάσουν τις πρωινές ώρες και θα αναπτυχθούν στο νησί για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παρουσία τους δεν πρόκειται να επηρεάσει τη λειτουργία των πολιτικών πτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι πηγές του τουρκικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας είχαν αναφέρει την προηγούμενη ημέρα πως, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων, εξετάζεται η ανάπτυξη μαχητικών F-16 στο νησί με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στα Κατεχόμενα.

Την ίδια ώρα, αύριο στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν τόσο ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι θα έχουν συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Θυμίζεται ότι στη Μεγαλόνησο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή δύο ζεύγη ελληνικών F-16 και δύο φρεγάτες.