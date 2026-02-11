Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισε και τυπικά η σχέση του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Δεκέμβριο στο Στρασβούργο ανάμεσα στον ίδιο και τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο.

Αμέσως μετά το περιστατικό ο πρόεδρος του κόμματος είχε θέσει τον Νίκο Παππά εκτός κόμματος θέτοντάς τον εκτός της ευρωομάδας και ζητώντας από την Επιτροπή Δεοντολογίας την επίσημη διαγραφή του και από το κόμμα.

Έκτοτε ο ανεξάρτητος πλέον ευρωβουλευτής θεωρείται ξένο σώμα ως προς τον ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο με τη συνεδρίαση της επιτροπής αυτή η απόφαση έλαβε και τυπικό χαρακτήρα.

Το χρονικό του επεισοδίου

Τον περασμένο Δεκέμβριο, σύμφωνα με καταγγελία του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου, σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, βρέθηκαν τυχαία σε διαφορετικές παρέες ο ίδιος και Νίκος Παππάς. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε, αρχικά του έβαλε τρικλοποδιά, ενώ στη συνέχεια του έριξε δύο γροθιές.

Λίγες ημέρες αργότερα ο ευρωβουλευτής αναγνώρισε τη λανθασμένη αντίδρασή του, ωστόσο, το θέμα θα λυθεί στις δικαστικές αίθουσες καθώς ο δημοσιογράφος έχει δηλώσει ότι θα κινηθεί νομικά.

