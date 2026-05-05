ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Βγήκαν οι προκηρύξεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

Snapshot Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 27 Μαΐου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Η προθεσμία για επικαιροποίηση στοιχείων και υποβολή δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ είναι από 12 έως 29 Μαΐου 2026.

Εκδόθηκαν οι Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Τα ΦΕΚ των προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην ανωτέρω Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 27 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Παράλληλα η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των σχετικών δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. αρχίζει στις 12 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 29 Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. (1ΓΕ/2026 - Παράρτημα Ζ΄ και 2ΓΕ/2026 -Παράρτημα ΣΤ΄).

1ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 21/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

2ΓΕ/2026 Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 1ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.

Τα ειδικά τυπικά προσόντα για τους/τις υποψηφίους/ες εκπαιδευτικούς της 2ΓΕ/2026 έχουν καταχωριστεί στον πίνακα που ακολουθεί.