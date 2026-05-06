Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 6 Μαΐου

Σε ισχύ έχει τεθεί από την Παρασκευή 1η Μαΐου, η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο.

Newsbomb

Χάρτης Ελλάδος - Φωτιά
civilprotection.gr
ΕΛΛΑΔΑ
8'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου εκδίδεται καθημερινά ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026.
  • Ο Χάρτης κατηγοριοποιεί τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πέντε επίπεδα, από χαμηλό (πράσινο) έως κατάσταση συναγερμού (κόκκινο), και ενημερώνει τους φορείς για την ετοιμότητα αντιμετώπισης.
  • Παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες για πρόληψη πυρκαγιών, όπως αποφυγή υπαίθριων θερμών εργασιών, απαγόρευση ψησταριών σε δασικές περιοχές και απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών κοντά σε σπίτια.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες καλούνται να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική μέσω των αριθμών 199 ή 112 με σαφείς πληροφορίες για τη θέση και τις συνθήκες της φωτιάς.
  • Υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για προστασία κατοικιών κοντά σε δάση, καθώς και για ασφαλή συμπεριφορά και δράση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από πυρκαγιά.
Snapshot powered by AI

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου ανακοίνωσε την καθημερινή έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα για το διάστημα από την Παρασκευή 1η Μαΐου μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Όπως κάθε χρόνο η έκδοση του χάρτη στοχεύει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας.

Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προληπτική οργάνωση, τον καλύτερο συντονισμό και την ετοιμότητα των εμπλεκομένων φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το «Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών “ΙΟΛΑΟΣ 2” (5η έκδοση)».

Στο Γενικό Σχέδιο «ΙΟΛΑΟΣ 2» προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Ο Χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του σχεδιασμού αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εκδίδεται καθημερινά από τη ΓΓΠΠ και ισχύει για την επόμενη ημέρα από την έκδοσή του.

Κύριος στόχος της έκδοσης του Χάρτη είναι η ενημέρωση των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τις περιοχές στις οποίες κατά το επόμενο 24ωρο είναι μεγάλη η επικινδυνότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αντίστοιχης ετοιμότητας πολιτικής προστασίας και να αντιμετωπίσουν άμεσα και από κοινού τυχόν ενάρξεις δασικών πυρκαγιών.

Ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς συμβάλλει, επίσης, καθοριστικά στη συστηματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αποτροπή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν την έναρξη δασικής πυρκαγιάς από αμέλεια.

Οι πέντε κατηγορίες κινδύνου

Οι κατηγορίες κινδύνου που δύνανται να αποτυπωθούν στον Χάρτη είναι πέντε:

  • 1 / Πράσινο - Χαμηλή
  • 2 / Μπλε - Μέση
  • 3 / Κίτρινο - Υψηλή
  • 4 / Πορτοκαλί - Πολύ υψηλή
  • 5 / Κόκκινο - Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Δείτε στο χάρτη τις περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου

Μερικές χρήσιμες συμβουλές που μπορούμε όλοι εύκολα να ακολουθήσουμε, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά

  • Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)
  • Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά
  • Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά
  • Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο
  • Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος
  • Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας
  • Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις
  • Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς
  • Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά
  • Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου

Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

  • Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεσθε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά.
  • Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται
  • Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
  • Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή
  • Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Επίσης, στα καρτοτηλέφωνα δεν απαιτείται η εισαγωγή τηλεκάρτας. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνο σας δείχνει την ένδειξη «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου» τηλεφωνήστε στο 112, το οποίο είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρήση του είναι επίσης δωρεάν, από όλα τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες:

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

  • Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.
  • Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.
  • Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
  • Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.
  • Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
  • Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

  • Δημιουργείστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
  • Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.
  • Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.
  • Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.
  • Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
  • Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.
  • Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.
  • Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.
  • Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.
  • Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.
  • Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.
  • Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.
  • Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

  • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.
  • Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.
  • Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.
  • Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.
  • Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.
  • Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.
  • Τοποθετείστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.
  • Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.
  • Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

  • Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.
  • Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

  • Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.
  • Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

  • Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.
  • Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.
  • Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.
  • Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.
  • Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.
  • Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.
  • Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.
  • Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητείστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.
  • Αν διαταχθεί εκκένωση της περιοχής ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:19ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες μέσα από το κρουαζιερόπλοιο του φόβου - Πώς μεταδόθηκε ο χανταϊός στο MV Hondius

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει και την Τετάρτη η θερμοκρασία – Πλησιάζουν τα 30άρια και η σκόνη από την Αφρική

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:12LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 6 Μαΐου

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: «Κανείς δεν μπορεί να μας αναγκάσει να παραδοθούμε»

04:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης: Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια

03:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Βγήκαν οι προκηρύξεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πέντε νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones στην Κριμαία

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά το «Project Freedom» – Μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος

01:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορούν το Ιράν για απειλές στη ναυσιπλοΐα

01:06ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ικανοποίηση Γκουτέρες για την κατάπαυση του πυρός από Ουκρανία και Ρωσία

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στον Γουδουρά Λασιθίου

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Κοπάδι από πρόβατα έκανε «κατάληψη» σε γήπεδο ποδοσφαίρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος σε λεωφορείο: 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο δρομολόγιο Αθήνα–Πάργα

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαχητικός παπα-Τσάκαλος

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά το «Project Freedom» – Μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

23:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη σε αγωνία: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ