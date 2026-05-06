Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος

Δύο μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν όταν 13χρονος πυροβόλησε μέσα σε σχολείο στη βορειοδυτική Βραζιλία, με τον ίδιο και τον πατέρα του να συλλαμβάνονται.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Δύο μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς 13χρονου σε σχολείο στo Ρίο Μπράνκου της Βραζιλίας.
  • Ο 13χρονος δράστης και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθησαν και κρατούνται από την αστυνομία.
  • Τα μαθήματα στα σχολεία της πολιτείας Άκρι ανεστάλησαν για τρεις ημέρες σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο ασφαλείας.
  • Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά το περιστατικό.
  • Οι επιθέσεις με πυροβόλα όπλα στη Βραζιλία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Snapshot powered by AI

Ένας νεαρός 13 ετών άνοιξε πυρ την Τρίτη σε σχολικό συγκρότημα της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού, τραυματίζοντας έναν ακόμα, καθώς και έναν μαθητή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το φονικό διαπράχτηκε στο Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα. «Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.

Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά το «Project Freedom» – Μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

01:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος

01:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σχέδιο απόφασης στον ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορούν το Ιράν για απειλές στη ναυσιπλοΐα

01:06ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Ικανοποίηση Γκουτέρες για την κατάπαυση του πυρός από Ουκρανία και Ρωσία

00:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

00:42ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ κοντά στον Γουδουρά Λασιθίου

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο όπου έχουν εντοπιστεί τα κρούσματα

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Ο Σάκα έστειλε τους «κανονιέρηδες» στον τελικό του Champions League

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Κοπάδι από πρόβατα έκανε «κατάληψη» σε γήπεδο ποδοσφαίρου

23:50ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: Η «επιθετική φάση» της επιχείρησης στο Ιράν έχει τελειώσει

23:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Μπακογιάννη κατά Δούκα για ηλεκτρικά πατίνια: «Η αδράνεια είναι επιλογή εις βάρος της πόλης»

23:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεσσαλονίκη σε αγωνία: Κρίσιμη σύσκεψη για το ενδεχόμενο κλείσιμο της βάσης της Ryanair

23:26LIFESTYLE

Οι Rolling Stones θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ «Foreign Tongues» στις 10 Ιουλίου - Βίντεο

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί με αυτοπεποίθηση - Ανακαλύψτε το σιωπηλό μυστικό της φροϋδικής ανατροφής

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

23:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πέμπτο σερί Euroleague Final Four και 15ο στην ιστορία του – Το πρώτο του στην Ελλάδα

23:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι «γυμνάζεται λιγότερο από ένα λεπτό την ημέρα» - Χόρεψε σε ρυθμούς «YMCA»

22:55ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (7/5)

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:45ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο πρόσωπα της δολοφονίας στην Κρήτη: Ο δράστης και το θύμα - Ο σπαραγμός της μάνας του 20χρονου

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μαχητικός παπα-Τσάκαλος

02:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο ιερέας Σπυρίδων Τσιάκαλος, ευρύτερα γνωστός ως παπά-Τσάκαλος

19:34LIFESTYLE

Αγνώριστη η Ισραηλινή νικήτρια της Eurovision 2018 - Έχασε 30 κιλά και έγινε άλλος άνθρωπος

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Πού βρίσκεται σήμερα η Λόρα - «Δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα», λέει ο πατέρας της στο Newsbomb

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάκρα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγικό τέλος σε λεωφορείο: 47χρονος βρέθηκε νεκρός στο δρομολόγιο Αθήνα–Πάργα

16:52LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, έξι μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

02:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ παγώνει προσωρινά το «Project Freedom» – Μιλάει για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν

23:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Γι' αυτό είναι η Βαλένθια και εμείς ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Απαιτώ κόσμια συμπεριφορά»

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το ηχητικό ντοκουμέντο από την εν ψυχρώ δολοφονία του 20χρονου - Τον εκτέλεσε με 4 σφαίρες

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 8,6 εκατ. ευρώ

11:39WHAT THE FACT

Ένας αστεροειδής θα συγκρουστεί με τη Γη: H NASA έχει ήδη προαναγγείλει την ημερομηνία

19:26ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Εκτέλεσε τον οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

07:30ΥΓΕΙΑ

Το πιο μυστηριώδες όργανο του σώματος μπορεί να παίζει βασικό ρόλο στην μακροζωία και τον καρκίνο

12:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Έρχεται μεγάλος σεισμός στην Ελλάδα - Πιθανόν στον Κορινθιακό»

18:56ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Ζιακόπουλου για νέο κύμα σκόνης από την Τυνησία - Πότε φτάνει στη χώρα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ