Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος
Δύο μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν όταν 13χρονος πυροβόλησε μέσα σε σχολείο στη βορειοδυτική Βραζιλία, με τον ίδιο και τον πατέρα του να συλλαμβάνονται.
Ένας νεαρός 13 ετών άνοιξε πυρ την Τρίτη σε σχολικό συγκρότημα της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού, τραυματίζοντας έναν ακόμα, καθώς και έναν μαθητή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Το φονικό διαπράχτηκε στο Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.
Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα. «Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.
Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.
Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.
Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.