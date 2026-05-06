Βραζιλία: Δύο νεκροί και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο – Συνελήφθη 13χρονος

Snapshot Δύο μέλη του προσωπικού σκοτώθηκαν και δύο ακόμα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς 13χρονου σε σχολείο στo Ρίο Μπράνκου της Βραζιλίας.

Ο 13χρονος δράστης και ο πατέρας του, ιδιοκτήτης του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθησαν και κρατούνται από την αστυνομία.

Τα μαθήματα στα σχολεία της πολιτείας Άκρι ανεστάλησαν για τρεις ημέρες σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο ασφαλείας.

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης κινητοποιήθηκαν για να βοηθήσουν μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά το περιστατικό.

Οι επιθέσεις με πυροβόλα όπλα στη Βραζιλία έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Ένας νεαρός 13 ετών άνοιξε πυρ την Τρίτη σε σχολικό συγκρότημα της βορειοδυτικής Βραζιλίας, σκοτώνοντας δυο μέλη του προσωπικού, τραυματίζοντας έναν ακόμα, καθώς και έναν μαθητή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το φονικό διαπράχτηκε στο Ρίο Μπράνκου, την πρωτεύουσα της πολιτείας Άκρι, όπου η τοπική κυβέρνηση έκανε γνωστό πως ο έφηβος που φέρεται να είναι ο δράστης έχει συλληφθεί και κρατείται από την αστυνομία.

Ο πατέρας του παιδιού, ιδιοκτήτης του πυροβόλου όπλου το οποίο χρησιμοποιήθηκε, συνελήφθη επίσης.

BREAKING: 2 school officials dead and 2 injured after a 13-year-old boy stormed a school in Rio Branco, Acre, Brazil. pic.twitter.com/hU9QoDzRkl

— Resist Wire (@ResistWire) May 5, 2026



Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και η αστυνομία στην Άκρι διενεργεί έρευνα. «Μπροστά σε αυτή την τραγωδία, η πολιτεία εκφράζει την βαθιά αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων, τη σχολική κοινότητα του Ινστιτούτου Σαν Ζοζέ και το σύνολο των επαγγελματιών της εκπαίδευσης», πρόσθεσε η τοπική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ομάδες κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης έχουν κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, συμπλήρωσε.

Όπως προβλέπει πρωτόκολλο ασφαλείας σε ισχύ, τα μαθήματα ανεστάλησαν για τρεις ημέρες στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολιτείας.

Οι επιθέσεις που διαπράττονται με πυροβόλα όπλα έχουν πολλαπλασιαστεί στη Βραζιλία τα τελευταία χρόνια.