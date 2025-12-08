Μία αεροσυνοδός εξομολογείται: «Δεν είμαστε σερβιτόρες των αιθέρων» - Τι ζητάει από τους επιβάτες

Σε μία εκ εκ βαθέων εξομολόγηση μία αεροσυνοδός μοιράζεται τις δυσκολίες, αλλά και τις «ευκαιρίες» του επαγγέλματός της.

Περιγράφει πώς είναι το ταξίδι στους ουρανούς,, τι απαιτεί, ποιο είναι το ιδιαίτερα ενοχλητικό στοιχείο των επιβατών, αλλά αποκαλύπτει και tips για φθηνότερα ταξίδια.

Η Grace Hampson, συστήνει στο Sky News το επάγγελμα της αεροσυνοδού, μιλώντας για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να το ακολουθήσει κάποιος, τα δύσκολα ωράρια, χωρίς καθορισμένες ώρες εργασίας, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει για την εξερεύνηση νέων προορισμών και άλλης κουλτούρας.

Αξιοσημείωτα είναι όσα λέει για τη συμπεριφορά των επιβατών, οι οποίοι όπως λέει ελπίζει να σταματήσουν να ρωτούν αν μπορούν να αλλάξουν θέση κατά την επιβίβαση.

Εξηγεί πως είναι απαραίτητο να καθίσουν στις θέσεις που έχουν καθοριστεί, κυρίως για λόγους ασφάλειας, καθώς η σωστή κατανομή του βάρους και η ισορροπία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας και του ελέγχου του αεροσκάφους. Εν ολίγοις, η απόφαση δεν είναι στα χέρια των αεροσυνοδών!

Απορρίπτει τον όρο «σερβιτόρες στον ουρανό», λέγοντας πως βασική δουλειά της αεροσυνοδού είναι η άριστη εξυπηρέτηση και η ασφάλεια των επιβατών, από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψουν, οπότε και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν με περιορισμένους πόρους, λιγότερους από ότι θα ήταν στο έδαφος.

Το πλήρωμα κάθε εταιρίας, σύμφωνα με την Grace έχει τη δική του μυστική γλώσσα για να συνεννοείται, ενώ συμβουλεύει πως είναι προτιμότερα τα ταξίδια νωρίς το πρωί, καθώς διαδρομή προς το αεροδρόμιο είναι ευκολότερη και οι πρωινές πτήσεις τείνουν να είναι λιγότερο ακριβές.

Όπως αποκαλύπτει οι Τρίτες και οι Τετάρτες είναι συνήθως οι καλύτερες ημέρες για φθηνότερες πτήσεις, ενώ η ίδια προτιμά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ως κόμβο σύνδεσης με σχεδόν όλο τον κόσμο.

Η Grace δίνει και συμβουλές για πακετάρισμα, κάτι που αποτελεί βραχνά για τους επιβάτες πτήσεων, που προσπαθούν να αποφύγουν το επιπλέον βάρος και αποσκευές. Να τυλίγετε τα ρούχα αντί να τα διπλώνετε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται περισσότερος χώρος και μπορώ να βάλω περισσότερα πράγματα. Όταν πακετάρω για ένα ταξίδι, προσπαθώ να επιλέγω ρούχα σε παρόμοιες αποχρώσεις, ώστε να μπορώ να ξαναφορέσω ένα παντελόνι ή μία ζακέτα και να συνδυάζω τα πράγματα που έχω αγοράσει.

Τα αεροπορικά ταξίδια, λέει η Grace, ο πατέρας της οποίας είναι πιλότος, εξακολουθούν να είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μετακίνησης, δηλώνοντας πως δεν τη φοβίζουν οι αναταράξεις και χωρίς κανένα ατύχημα στη διάρκεια της καριέρας της.

Η Grace μαζί με τον πατέρα της στο κανάλι της στο TikTok, απαντάει σε όλα εκείνα τα ερωτήματα που μπορεί να απασχολούν τους επιβάτες.

Κλείνοντας αναφέρεται σε μία παράδοση...το χειροκρότημα στον πιλότο, που τείνει να εξαφανιστεί.

«Προσπαθώ να το παίξω ψύχραιμη όταν οι επιβάτες χειροκροτούν καθώς το αεροπλάνο προσγειώνεται, αλλά... βαθιά μέσα μου, το λατρεύω. Πετάμε με μερικούς ταλαντούχους πιλότους και τους αξίζει το χειροκρότημα για το ότι μας έφεραν όλους εκεί με ασφάλεια».