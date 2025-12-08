Μία αεροσυνοδός εξομολογείται: «Δεν είμαστε σερβιτόρες των αιθέρων» - Τι ζητάει από τους επιβάτες

Η Grace Hampson συστήνει το επάγγελμα της αεροσυνοδού και ζητά από τους επιβάτες να σταματήσουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα όταν επιβιβάζονται

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Μία αεροσυνοδός εξομολογείται: «Δεν είμαστε σερβιτόρες των αιθέρων» - Τι ζητάει από τους επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία εκ εκ βαθέων εξομολόγηση μία αεροσυνοδός μοιράζεται τις δυσκολίες, αλλά και τις «ευκαιρίες» του επαγγέλματός της.

Περιγράφει πώς είναι το ταξίδι στους ουρανούς,, τι απαιτεί, ποιο είναι το ιδιαίτερα ενοχλητικό στοιχείο των επιβατών, αλλά αποκαλύπτει και tips για φθηνότερα ταξίδια.

Η Grace Hampson, συστήνει στο Sky News το επάγγελμα της αεροσυνοδού, μιλώντας για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να το ακολουθήσει κάποιος, τα δύσκολα ωράρια, χωρίς καθορισμένες ώρες εργασίας, αλλά και τις ευκαιρίες που προσφέρει για την εξερεύνηση νέων προορισμών και άλλης κουλτούρας.

Αξιοσημείωτα είναι όσα λέει για τη συμπεριφορά των επιβατών, οι οποίοι όπως λέει ελπίζει να σταματήσουν να ρωτούν αν μπορούν να αλλάξουν θέση κατά την επιβίβαση.

Εξηγεί πως είναι απαραίτητο να καθίσουν στις θέσεις που έχουν καθοριστεί, κυρίως για λόγους ασφάλειας, καθώς η σωστή κατανομή του βάρους και η ισορροπία είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της σταθερότητας και του ελέγχου του αεροσκάφους. Εν ολίγοις, η απόφαση δεν είναι στα χέρια των αεροσυνοδών!

Απορρίπτει τον όρο «σερβιτόρες στον ουρανό», λέγοντας πως βασική δουλειά της αεροσυνοδού είναι η άριστη εξυπηρέτηση και η ασφάλεια των επιβατών, από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που μπορεί να προκύψουν, οπότε και καλούνται να τις αντιμετωπίσουν με περιορισμένους πόρους, λιγότερους από ότι θα ήταν στο έδαφος.

Το πλήρωμα κάθε εταιρίας, σύμφωνα με την Grace έχει τη δική του μυστική γλώσσα για να συνεννοείται, ενώ συμβουλεύει πως είναι προτιμότερα τα ταξίδια νωρίς το πρωί, καθώς διαδρομή προς το αεροδρόμιο είναι ευκολότερη και οι πρωινές πτήσεις τείνουν να είναι λιγότερο ακριβές.

Όπως αποκαλύπτει οι Τρίτες και οι Τετάρτες είναι συνήθως οι καλύτερες ημέρες για φθηνότερες πτήσεις, ενώ η ίδια προτιμά το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, ως κόμβο σύνδεσης με σχεδόν όλο τον κόσμο.

Η Grace δίνει και συμβουλές για πακετάρισμα, κάτι που αποτελεί βραχνά για τους επιβάτες πτήσεων, που προσπαθούν να αποφύγουν το επιπλέον βάρος και αποσκευές. Να τυλίγετε τα ρούχα αντί να τα διπλώνετε. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται περισσότερος χώρος και μπορώ να βάλω περισσότερα πράγματα. Όταν πακετάρω για ένα ταξίδι, προσπαθώ να επιλέγω ρούχα σε παρόμοιες αποχρώσεις, ώστε να μπορώ να ξαναφορέσω ένα παντελόνι ή μία ζακέτα και να συνδυάζω τα πράγματα που έχω αγοράσει.

Τα αεροπορικά ταξίδια, λέει η Grace, ο πατέρας της οποίας είναι πιλότος, εξακολουθούν να είναι ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους μετακίνησης, δηλώνοντας πως δεν τη φοβίζουν οι αναταράξεις και χωρίς κανένα ατύχημα στη διάρκεια της καριέρας της.

Η Grace μαζί με τον πατέρα της στο κανάλι της στο TikTok, απαντάει σε όλα εκείνα τα ερωτήματα που μπορεί να απασχολούν τους επιβάτες.

Κλείνοντας αναφέρεται σε μία παράδοση...το χειροκρότημα στον πιλότο, που τείνει να εξαφανιστεί.

«Προσπαθώ να το παίξω ψύχραιμη όταν οι επιβάτες χειροκροτούν καθώς το αεροπλάνο προσγειώνεται, αλλά... βαθιά μέσα μου, το λατρεύω. Πετάμε με μερικούς ταλαντούχους πιλότους και τους αξίζει το χειροκρότημα για το ότι μας έφεραν όλους εκεί με ασφάλεια».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:52ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η MI5 επέτρεψε στον κορυφαίο πράκτορα της Βρετανίας να ξεφύγει με δεκάδες δολοφονίες

15:52ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς τέσσερις δράσεις της Kaizen Gaming αλλάζουν ζωές σε όλη την Ελλάδα – Οι ιστορίες πίσω από την προσφορά

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: Μαθητής γυμνασίου υπέστη ηλεκτροπληξία στο σχολείο - Κατάληψη κάνουν οι μαθητές

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο Όσλο: Συνελήφθη 19χρονος που άνοιξε πυρ μέσα σε εμπορικό κέντρο

15:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Αλβέρτος: Η επίσημη οικογενειακή φωτογράφιση με την Σαρλίν και τα παιδιά τους για τα Χριστούγεννα

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του – Ήταν εμπρησμός;

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

15:26WHAT THE FACT

Ιδιωτικές εταιρείες έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια για να «κρύψουν τον Ήλιο» - Πού ακριβώς αποσκοπούν

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου: 24ωρη απεργία αποφάσισε η ΠΕΝΕΝ

15:16ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είμαστε σερβιτόρες των αιθέρων» - Το παράπονο μίας αεροσυνοδού

15:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «σηκώνει» το κυκλοφοριακό - Όλες οι «πράσινες» προτάσεις για να πάρουν ανάσα οι δρόμοι της Αθήνας

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι μπήκαν με τρακτέρ στην Πάτρα - Κλειστός ο κόμβος Γλαύκου της μεγάλης περιμετρικής

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Χατζηδάκης για συνάντηση με Ελπιδοφόρο: «Η Αρχιεπισκοπή Αμερικής παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των δεσμών της ελληνικής ομογένειας με την πατρίδα μας»

14:57ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία α λα Λούβρο στη Βραζιλία: Άρπαξαν 8 έργα τέχνης του Ματίς από βιβλιοθήκη και εξαφανίστηκαν

14:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: «Γελάνε και τα παρδαλά κατσίκια με την διαιτησία» - Αιχμηρή ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Νέες θετικές προοπτικές για την Ελλάδα από την ενδυνάμωση της στρατηγικής σχέσης με τις ΗΠΑ

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον Έβρο, εγκλωβισμένοι οδηγοί «έκλεισαν» με τις νταλίκες τους τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο - Αγροτικές κινητοποιήσεις: Στην πίστα του αεροδρομίου έφτασαν οι αγρότες - Διακοπή πτήσεων

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Χημικά και κρότου λάμψης στο Ηράκλειο - Αγρότες επιχείρησαν να περάσουν τον αστυνομικό φραγμό προς το αεροδρόμιο

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Η μητέρα του δίχρονου σπάει τη σιωπή της - «Δεν θα ξαναδούμε το χαμογελαστό του πρόσωπο»

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου: 24ωρη απεργία αποφάσισε η ΠΕΝΕΝ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο τροχαίο με δύο νεκρούς και εγκατάλειψη στην Ξάνθη: Θύματα ο οδηγός δικύκλου και ο συνοδηγός του αυτοκινήτου

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

08:37ΥΓΕΙΑ

Ασυνήθιστο ξέσπασμα γρίπης σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Η νέα παραλλαγή Κ του ιού H3N2 επαναφέρει τη μάσκα

11:05LIFESTYLE

«Ενημέρωσα την ομάδα να επιστρέψουμε Αθήνα... Η αμοιβή μας ήταν €11.000 και όχι €26.300 όπως ανακοίνωσε ο δήμος»: Ο Θεοφάνους εξηγεί την απουσία του από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ναύπλιο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Στον Έβρο, εγκλωβισμένοι οδηγοί «έκλεισαν» με τις νταλίκες τους τον δρόμο προς το τελωνείο των Κήπων

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Παναγιώτη Στάθη: Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων προτείνει η εισαγγελέας

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Πέτρος Φιλιππίδης: Το πόρισμα για τη φωτιά στο σπίτι του – Ήταν εμπρησμός;

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Χαροπαλεύει 31χρονη μητέρα τριών παιδιών μετά από επέμβαση αισθητικής στο Βιετνάμ

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Επεισόδια και στο αεροδρόμιο Χανίων- Έγινε ρίψη χημικών, τραυματίας αστυνομικός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ