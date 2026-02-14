Ζιζέλ Πελικό για τους βιασμούς: «Ένιωσα προδομένη – Θέλω απαντήσεις από τον σύζυγό μου»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Ζιζέλ Πελικό στο BBC Newsnight και μίλησε για τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος την νάρκωνε για χρόνια προκειμένου να την βιάζουν άγνωστοι άνδρες.

«Δεν νιώθω ούτε μίσος, ούτε οργή. Ένιωσα προδομένη και εξοργισμένη από τον κ. Πελικό, αλλά έτσι είμαι εγώ», είπε.

Το ερώτημα γιατί ο πρώην σύζυγός της την υπέβαλε σε χρόνια κακοποίησης παραμένει. Ο Ντομινίκ Πελικό είχε ισχυριστεί στο δικαστήριο ότι το κίνητρό του ήταν να «υποτάξει μια αδάμαστη γυναίκα».

«Θα ήθελε να συμμετέχω σε σεξουαλικές συνευρέσεις ανταλλαγής ερωτικών συντρόφων και πάντα αρνιόμουν επειδή έχω αίσθηση σεμνότητας. Νομίζω ότι βρήκε έναν τρόπο να το παρακάμψει με το να με υποτάξει», εξήγησε η Ζιζέλ Πελικό.

Παρόλα αυτά υποστήριξε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς έφτασε στο σημείο να κάνει ό,τι έκανε. «Ίσως να αναρωτιέμαι αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου», ανέφερε. Μάλιστα σημείωσε ότι θέλει να τον επισκεφτεί στη φυλακή για να τον ρωτήσει αν έχει πειράξει την κόρη τους, Κάθριν και για την υπόθεση της δολοφονίας μίας γυναίκας με την οποία συνδέεται.

«Πρέπει να τον συναντήσω για να πάρω απαντήσεις. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά πρέπει να τον κοιτάξω στα μάτια», υπογράμμισε η Ζιζέλ Πελικό.

Διαβάστε επίσης