Ζιζέλ Πελικό: Απορρίφθηκε η έφεση και αυξήθηκε η ποινή ενός από τους 51 βιαστές της

Απορρίφθηκε η έφεση του πρώην εργάτη οικοδομών, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος για βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό – μάλιστα, η ποινή του αυξήθηκε κατά έναν χρόνο, σε 10 χρόνια κάθειρξη, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Χουσαμετίν Ντογάν ήταν ο μόνος από τους 51 κατηγορουμένους στη συγκλονιστική δίκη για τους μαζικούς βιασμούς που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία και είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, ο οποίος άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Ο σύζυγος της Ζιζέλ, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε επί σχεδόν μια δεκαετία και στρατολογούσε μέσω διαδικτύου δεκάδες άνδρες για να τη βιάζουν ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη. Και οι 50 συγκατηγορούμενοί του καταδικάστηκαν για βιασμό, απόπειρα βιασμού ή σεξουαλική επίθεση.

Η Ζιζέλ Πελικό, σήμερα 72 ετών, αναδείχθηκε σε εμβληματική φεμινιστική φιγούρα στη Γαλλία και διεθνώς, αφού παραιτήθηκε από το δικαίωμα ανωνυμίας και κατέθεσε δημοσίως εναντίον των φερόμενων βιαστών της - μια πράξη που μετέτρεψε τη δίκη σε σημείο καμπής για τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική βία.

Αυτή την εβδομάδα επέστρεψε στο δικαστήριο της Νιμ, στη νότια Γαλλία, για να αντιμετωπίσει εκ νέου τον Ντογάν.

Η δικηγόρος του, Σιλβί Μενβιέλ, δήλωσε στο Reuters πριν από την εκδίκαση της έφεσης ότι ο πελάτης της πίστευε πως συμμετείχε σε ένα «ελεύθερο τρίο» και δεν γνώριζε τότε ότι η Ζιζέλ Πελικό δεν είχε συναινέσει.

Σύμφωνα με το γαλλικό ποινικό δίκαιο, η πρόθεση αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην αξιολόγηση της ενοχής. Η Μενβιέλ πρόσθεσε πάντως ότι ο πελάτης της αποδέχεται την απόφαση του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης